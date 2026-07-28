29. јул 2026.

Lokalni krizni centar sproveo mere prevencije – cilj očuvanje stabilne epizootiološke situacije na području Loznice

28. јул 2026.
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Na sednici Lokalnog kriznog centra za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti afričke kuge svinja (AKS) razmotrena je aktuelna epizootiološka situacija i konstatovano je da na teritoriji grada Loznice i dalje nisu registrovani slučajevi ove zarazne bolesti.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić inicirala je i koordinirala sprovođenje niza preventivnih aktivnosti koje su realizovane u saradnji sa nadležnim veterinarskim službama, javnim preduzećima i drugim institucijama. Upućen je apel građanima putem lokalnih medija da dosledno primenjuju propisane mere biosigurnosti, dok su na više lokacija u gradu postavljena obaveštenja i informativni materijal sa preporukama za sprečavanje pojave i širenja afričke kuge svinja.

Članovi Lokalnog kriznog centra zaključili su da je ostvarena dobra koordinacija svih nadležnih službi, kao i da će se i u narednom periodu nastaviti kontinuirano praćenje epizootiološke situacije, uz blagovremeno preduzimanje svih preventivnih mera kako bi stanje na terenu ostalo stabilno.

Poseban akcenat stavljen je na sprovođenje deratizacije na javnim površinama, u blizini farmi, skladišta hrane i drugih rizičnih lokacija. Ova mera je od izuzetnog značaja jer glodari, pre svega pacovi, predstavljaju mehaničke prenosioce brojnih zaraznih bolesti i mogu doprineti njihovom širenju.

Lokalni krizni centar ocenio je da su dosadašnje preventivne aktivnosti dale rezultate i da će nadležne institucije nastaviti međusobnu saradnju, redovan nadzor i sprovođenje svih propisanih mera sa ciljem očuvanja povoljne epizootiološke situacije i zaštite stočarskog fonda na teritoriji grada Loznice.

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