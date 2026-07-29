29. јул 2026.

Brankica Negovanović zablistala na Russia Open 2026 – zlato u pojedinačnoj i srebro u ekipnoj konkurenciji

29. јул 2026.
brankica negovanovic

Takmičarka Karate kluba Šampioni iz Banje Koviljače, Brankica Negovanović, ostvarila je izvanredan uspeh na prestižnom međunarodnom turniru Russia Open 2026, koji je održan u Sočiju od 20. do 27. jula, osvojivši zlatnu i srebrnu medalju.

U okviru manifestacije organizovan je i međunarodni karate trening kamp koji je okupio vrhunske instruktore i šampione iz celog sveta, među kojima su bili osvajači olimpijskih, svetskih i evropskih odličja. Poziv Ruske karate federacije da učestvuje na ovom prestižnom događaju dobila je upravo Brankica Negovanović, potvrdivši još jednom da pripada samom vrhu svetskog karatea.

Boravak u Sočiju bio je prilika da trenira i sparinguje sa najboljim svetskim takmičarima, usavrši svoje veštine i stekne dragoceno međunarodno iskustvo koje će, kao jedan od trenera Karate kluba Šampioni Banja Koviljača, prenositi i mlađim generacijama.

Prvog takmičarskog dana, 25. jula, Brankica je nastupila u seniorskoj kategoriji do 61 kilograma. U izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji ostvarila je četiri sigurne pobede i zasluženo osvojila zlatnu medalju.

Dan kasnije održano je ekipno takmičenje, a veliko priznanje stiglo je već na ceremoniji otvaranja kada je Brankica izabrana da nastupi za Tim sveta. Kao jedina neporažena takmičarka u svom timu, pružila je izuzetan doprinos osvajanju srebrne medalje.

Novi uspesi Brankice Negovanović predstavljaju još jednu potvrdu kvalitetnog rada Karate kluba Šampioni iz Banje Koviljače, ali i dokaz da se upornim radom i posvećenošću mogu ostvariti vrhunski rezultati na međunarodnoj sceni.

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