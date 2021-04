Vlada prihvatila većinu sugestija frilensera

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Vlada Srbije usvojila je predlog izmena Zakona o porezu na dohodak građana, kojima se utvrđuje visina normiranih troškova po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Kako je saopšteno iz Vlade, poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su prihodi ostvareni.

Uvedenim izmenama, za prihode ostvarene od 1. januara 2015. zaključno sa 30. septembrom 2021, porez se utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze, ako nije pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze i ako nije pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza.

Novim zakonskim rešenjem ne plaća se porez na dohodak građana na prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, a deo prihoda koji je iznad tog iznosa umanjuje se za normirane troškove od 43 odsto od ostvarenih prihoda.

To znači da svi oni koji su zarađivali manje od oko 673.000 dinara godišnje (oko 470 evra mesečno) ne bi imali nikakvih obaveza za protekli period.

Vlada Srbije je u velikoj meri prihvatila sugestije Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije (UFPS) čija je suština u tome da se praktično otpisuju sva potraživanja Poreske uprave od 1. januara 2016. do kraja septembra 2021. za sve frilensere koji su prihodovali do oko 57.000 dinara mesečno, saopšteno je iz UFPS.

Od ovog otpisa bi, kako se navodi, bili izuzeti oni frilenseri kod kojih je već započeta kontrola ove godine i za koje se računa period od 1. januara 2015.

Vlada bi prihvatanjem sugestija potpuno otpisala dug svim frilenserima koji su zarađivali do oko 673.000 dinara godišnje, a isti model oporezivanja bi se primenjivao za sve prilive do 30. septembra ove godine, navodi se u saopštenju.

Za prelazni period od 30. septembra ove do 1. januara sledeće godine, odnosno do stupanja na snagu zakona koji će uređivati prava i obaveze frilensera, primenjivao bi se model bez normiranih troškova.

Odredbe zakona primenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine, osim odredbe koja se odnosi na prihode ostvarene od 1. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine na koje se porez plaća samooporezivanjem, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona.

