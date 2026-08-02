2. август 2026.

Više od 5.000 učesnika na regati „Drina je samo jedna“ – reka spojila dve obale u prazniku prijateljstva

2. август 2026.
regata

Manifestacija „Drina je samo jedna“ još jednom je opravdala svoj ugled jedne od najlepših letnjih manifestacija u Podrinju. Na plovidbi dugoj oko 20 kilometara, od Malog Zvornika do Žićine plaže kod Banje Koviljače i Branjeva, učestvovalo je više stotina plovila sa oko 5.000 učesnika.

Regataši su tokom plovidbe uživali u druženju, pesmi, muzici i dobroj atmosferi, dok su ih duž obe obale Drine pozdravljali brojni građani, a mnogi su im se usput i pridružili.

Zamenik gradonačelnika Loznice Petar Gavrilović istakao je da ova manifestacija predstavlja simbol zajedništva ljudi sa obe strane Drine.

Ovo je veliko uživanje u divnom društvu, što se oseća na svakom delu reke i njenog priobalja između Srbije i Republike Srpske. Ovde vlada snažna pozitivna energija naše Drine i velika ljubav svih nas koji živimo na njenim obalama. Tom ljubavlju učinili smo da se dve obale gotovo „ljube“, rekao je Gavrilović.

Kapetan regate i član Gradskog veća Loznice Vlastimir Lukić naglasio je da je najvažnije što je čitava manifestacija protekla bez ijednog incidenta.

Drago mi je što je sve proteklo u odličnoj atmosferi, uz mnogo druženja i zabave, ali pre svega bezbedno, iako je plovidba organizovana na jednom od najzahtevnijih delova toka Drine, poručio je Lukić.

Regata „Drina je samo jedna“ i ove godine potvrdila je da nije samo sportsko-rekreativna manifestacija, već i simbol prijateljstva, zajedništva i povezivanja ljudi sa obe strane reke.

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