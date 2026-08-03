3. август 2026.

Više od 22.000 građana prijavljeno za turističke vaučere za samo sat i po

3. август 2026.
suncana-reka

Prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počela je jutros u 8 časova na šalterima pošta širom Srbije, a interesovanje građana je ogromno.

Prema podacima dostupnim sat i po nakon početka prijave, podneto je više od 22.000 zahteva, što ukazuje da će ovogodišnji kontingent vaučera biti raspodeljen u rekordnom roku.

Iz Pošte Srbije poručuju da su svi građani koji ispunjavaju uslove ravnopravni prilikom podnošenja prijava i ističu da se raspodela vaučera prethodnih godina uglavnom završavala za oko 45 minuta.

Nakon predaje dokumentacije, sledi provera ispunjenosti uslova u PIO fondu i Ministarstvu turizma, pa će vaučeri moći da se koriste tek za oko 30 dana.

Turistički vaučeri namenjeni su podsticanju domaćeg turizma, a korisnici će moći da ih iskoriste za odmor u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u programu.

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