Više od 22.000 građana prijavljeno za turističke vaučere za samo sat i po

Prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara počela je jutros u 8 časova na šalterima pošta širom Srbije, a interesovanje građana je ogromno.

Prema podacima dostupnim sat i po nakon početka prijave, podneto je više od 22.000 zahteva, što ukazuje da će ovogodišnji kontingent vaučera biti raspodeljen u rekordnom roku.

Iz Pošte Srbije poručuju da su svi građani koji ispunjavaju uslove ravnopravni prilikom podnošenja prijava i ističu da se raspodela vaučera prethodnih godina uglavnom završavala za oko 45 minuta.

Nakon predaje dokumentacije, sledi provera ispunjenosti uslova u PIO fondu i Ministarstvu turizma, pa će vaučeri moći da se koriste tek za oko 30 dana.

Turistički vaučeri namenjeni su podsticanju domaćeg turizma, a korisnici će moći da ih iskoriste za odmor u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u programu.