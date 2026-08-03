4. август 2026.

PRONAĐEN DEČAK (12) KOJI JE NESTAO U LOZNICI Oglasila se majka

3. август 2026.
nestao decak adam

Dečak A. M. (12) koji je nestao u subotu u Loznici je pronađen, objavila je njegova majka na Fejsbuku.

– A. je nađen, hvala svima na potrazi i na apelu za pomoć – navela je ona.

Podsetimo, dečak (12) nestao je u Loznici, a poslednji put je viđen na bazenima u centru grada, navodi se u objavi koja je podeljena na društvenoj mreži Fejsbuk.

Dečakov nestanak je bio prijavljen u Loznici, a majka je najavila da će nestanak prijaviti i policiji u Beogradu, jer je imala informacije da je dečak viđen juče na Adi Ciganliji.

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