4. август 2026.

Meštani Cikota sa rukovodstvom grada razgovarali o prioritetnim infrastrukturnim projektima (video)

4. август 2026.
Razgovori MZ Cikote gradonacelnica i obilazak porodice 3.8.01_04_15_18.Still004

U Mesnoj zajednici Cikote održan je sastanak predstavnika Grada Loznice sa meštanima, na kojem su glavne teme bile unapređenje putne infrastrukture, stanje elektroenergetske mreže i uređenje školskog dvorišta.

Sastanku su prisustvovali gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice Marko Jovanović, tehnički direktor JP „Loznica razvoj“ Nikola Jančić, direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ Marko Purtić, direktor KJP „Naš dom“ Tomislav Mandić, direktor Ogranka Elektrodistribucije u Loznici Čedomir Vasić, kao i predstavnik Mesne zajednice Cikote Dragić Terzić.

Meštani su ukazali na deonice puteva koje je potrebno sanirati, izneli pitanja u vezi sa elektroenergetskom mrežom, ali i predložili da se školsko dvorište očisti, ogradi i dodatno uredi kako bi bilo bezbednije i funkcionalnije za decu.

Predstavnici grada i javnih preduzeća saslušali su sve predloge i zahteve građana, a za pojedina pitanja dogovoreni su naredni koraci, uključujući i obilazak lokacija na terenu radi pronalaženja najefikasnijih rešenja.

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