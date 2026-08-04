4. август 2026.

Rukometašice Loznica Grada počele pripreme: Cilj je uspešna sezona u Super B ligi

4. август 2026.
zrk loznica grad (3)

Rukometašice Loznica Grada juče su zvanično počele pripreme za novu sezonu u Super B ligi, sa jasnim ambicijama i velikim optimizmom pred izazove koji ih očekuju.

Veliki adut lozničkog tima biće činjenica da je sačuvan gotovo kompletan igrački kadar, čime je obezbeđen kontinuitet u radu, a tokom prelaznog roka ekipa je dodatno pojačana na nekoliko važnih pozicija.

Na mesto levog krila stigla je iskusna Jovana Ćazić, rukometašica sa bogatim iskustvom igranja u Arkus ligi, dok se na poziciju pivota vraća Lozničanka Jovana Pešut (nekada Kostić), koja će ponovo obući dres matičnog kluba.

Posebno raduje i povratak Bojane Reljić (Ivanović), koja se nakon porodiljskog odsustva vraća na teren i biće značajno pojačanje za ekipu.

Iz kluba su se ujedno zahvalili dosadašnjoj igračici i reprezentativki Srbije Tamari Kojić na svemu što je pružila u dresu Loznica Grada, uz želje za mnogo uspeha u novom klubu i nacionalnom timu.

Trener Jasmina Gajić ističe da ekipa novu sezonu dočekuje odmorna, motivisana i puna pozitivne energije.

– Uspeli smo da sačuvamo igrački kadar, što nam daje kontinuitet u radu i dodatnu sigurnost. Verujemo u ovu ekipu, zajedništvo koje nas krasi i nadamo se da ćemo i ove sezone obradovati naše navijače dobrim igrama i novim pobedama – poručila je Gajićeva.

Lozničanke će u narednim sedmicama kroz pripremni period raditi na podizanju forme kako bi što spremnije dočekale početak nove prvenstvene sezone.

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