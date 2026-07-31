Loznica i Proleter podelili bodove na otvaranju sezone (video)

Fudbaleri Loznice i Proletera 023 iz Zrenjanina odigrali su bez golova (0:0) u utakmici prvog kola Prve lige Srbije na stadionu Lagator.

Susret nije doneo mnogo uzbuđenja, a obe ekipe su od samog početka igrale oprezno, bez prevelikog rizika. Iako nije bilo pogodaka, domaći tim je u prvom poluvremenu ostavio bolji utisak.

Loznica je u prvih 45 minuta kontrolisala igru, imala oko 65 odsto poseda lopte i bila znatno agresivnija u organizaciji napada. Međutim, uprkos terenskoj inicijativi, nije uspela da pronađe put do mreže gostiju iz Zrenjanina.

Drugo poluvreme donelo je još manje prilika. Igra se uglavnom odvijala između dva kaznena prostora, a podatak da je u nastavku upućen samo jedan šut u okvir gola najbolje oslikava dešavanja na terenu. Najizgledniju priliku za domaće propustio je Čarapić, pa su mreže do kraja ostale netaknute.

Na kraju, remi bez golova možda je i najrealniji ishod utakmice u kojoj su obe ekipe više pažnje posvetile čvrstoj defanzivi nego napadačkoj igri.

FK Loznica: Lakić, Čarapić, Ćirković, Ilić (Pecelj), Jelenić (Mandić), Krstić, Petrović, Purtić, Starčević (Nikolić), Stojanović (Šušnjar), Trajkovski.

Proleter 023: Galin, Goronjić (Blagojević), Nikolašević (Ilić), Opoku, Ožegović, Savanović, Silađi (Kovačević), Stevanović, Trajković (Arsović), Vukičević (Gajilović).