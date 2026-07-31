Prijem za Lozničane iz dijaspore: Jačanje veza sa zavičajem

Grad Loznica započeo je aktivnosti na jačanju veza sa svojim građanima u rasejanju, a prvi korak biće osnivanje Kancelarije za saradnju sa dijasporom. Tim povodom danas je u Galeriji „Mina Karadžić“ organizovan prijem za Lozničane koji žive i rade u inostranstvu, kao i za one koji planiraju povratak u Srbiju.

Inicijativu je pokrenula gradonačelnica Loznice Dragana Lukić sa ciljem da se uspostavi trajna komunikacija sa našim ljudima u svetu, bolje sagledaju njihove potrebe i otvore nove mogućnosti za saradnju u oblastima privrede, obrazovanja, kulture i drugim oblastima od značaja za razvoj grada.

Obraćajući se prisutnima, zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović rekao je da se uspeh jednog grada ne meri samo onim što je izgrađeno, već i ljudima koji ga svojim radom i znanjem dostojanstveno predstavljaju širom sveta.

– Želimo da vas saslušamo, da razumemo vaše potrebe i ideje i da uspostavimo trajnu saradnju sa našim ljudima u rasejanju. Vaše iskustvo, znanje i veze koje ste stekli u svetu predstavljaju značajan potencijal za razvoj našeg grada – rekao je Gavrilović.

U ime Grada Loznice prisutnima se potom obratio Marko Jovanović, zahvalivši našim sugrađanima u dijaspori na tome što, uprkos životu u drugim zemljama, nisu zaboravili svoj grad i što godinama pokazuju privrženost zavičaju. Kako je rekao, upravo ta veza predstavlja najčvršći temelj za buduću saradnju između Loznice i njenih ljudi u rasejanju.

U nastavku skupa istaknuta je i uloga Srpske pravoslavne crkve u očuvanju nacionalnog i duhovnog identiteta našeg naroda u rasejanju. Kako je rečeno, gde god su Srbi odlazili, hram je bio mesto okupljanja, molitve i susreta, ali i čuvar jezika, tradicije, kulture i veze sa otadžbinom. Zahvaljujući toj ulozi Crkve, brojne generacije naših ljudi u inostranstvu sačuvale su pripadnost svom narodu i zavičaju.

Tokom prijema predstavljena je inicijativa za formiranje baze podataka lozničke dijaspore, koja će omogućiti redovniju komunikaciju između Gradske uprave i građana koji žive u inostranstvu. Učesnicima su podeljeni upitnici putem kojih će moći da dostave svoje predloge, sugestije i inicijative, kako bi se buduća saradnja razvijala u skladu sa njihovim interesovanjima i potrebama.