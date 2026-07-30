Kapiten Petrović poziva navijače: Budite naš 12. igrač na startu nove sezone! (video)

Fudbaleri Loznice u petak od 20 časova na stadionu Lagator otvaraju novu sezonu Prve lige Srbije, a pred prvi prvenstveni meč danas je održana konferencija za medije kojoj su prisustvovali šef stručnog štaba Dejan Nikolić i kapiten ekipe Igor Petrović.

Kapiten Loznice uputio je poziv svim navijačima da ispune tribine Lagatora i svojim navijanjem pomognu ekipi da sezonu otvori pobedom.

– Pozivam sve naše navijače da dođu u što većem broju i budu naš 12. igrač. Podrška sa tribina nam mnogo znači i verujem da zajedno možemo da dođemo do pobede na startu prvenstva – poručio je Petrović.

Loznica u novu sezonu ulazi sa željom da nastavi kontinuitet dobrih partija iz prethodne takmičarske godine, ali je svima jasno da ekipu očekuje izuzetno zahtevan posao već u prvom kolu.

Na megdan zeleno-belima stiže Proleter, kvalitetan rival koji sa klupe predvodi iskusni Vladimir Silađi. Dodatni motiv ovom susretu daje i činjenica da se u redovima gostiju nalazi nekoliko bivših fudbalera Loznice, koji odlično poznaju atmosferu na Lagatoru.

Pred nama je jedna od najizjednačenijih i najtežih sezona u istoriji Prve lige Srbije, u kojoj će svaka utakmica imati veliki značaj u borbi za vrh tabele. Upravo zbog toga, podrška navijača od prvog kola mogla bi da bude jedan od ključnih faktora.

Prvi ispit za Loznicu zakazan je za petak od 20 časova na stadionu Lagator, gde će domaći tim pokušati da novu sezonu otvori na najbolji mogući način – pobedom pred svojim navijačima.