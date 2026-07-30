Sparinzi sa evropskim velesilama u Loznici

Nakon uspešno odrađenih bazičnih priprema na Jahorini, muška omladinska bokserska reprezentacija Srbije ušla je u završnu fazu priprema pred Evropsko omladinsko prvenstvo koje će biti održano u Loznici od 11. do 22. avgusta 2026. godine.

Pod vođstvom selektora Branislava Jovičića i kubanskog stručnjaka Horhea Luisa Fromete, srpski omladinci su na Jahorini postavili čvrste temelje za jedan od najvažnijih izazova sezone, a završni deo priprema sprovode u regionalnom trenažnom bokserskom centru Bokserskog saveza Srbije u Loznici.

U završnom kampu srpski bokseri svakodnevno treniraju i odmeravaju snage u sparinzima sa reprezentacijama Španije, Turske, Ukrajine i Bugarske, koje su takođe izabrale Loznicu za poslednje pripreme pred šampionat Evrope. Ovakav međunarodni kamp predstavlja izuzetnu priliku da svi učesnici kroz kvalitetne mečeve podignu formu na najviši nivo pred početak takmičenja.

Boje Srbije na Evropskom prvenstvu braniće tim od 10 boksera, odnosno predstavnici u 12 težinskih kategorija. U sastavu nacionalnog tima nalaze se: do 50 kg: Pavle Popović, do 55 kg: Filip Stanojević, do 60 kg: Nikola Bogatinoski, do 65 kg: Petar Sandić, do 70 kg: Vasilije Đurđević, do 75 kg: Nikola Jovičić, do 80 kg: Đorđe Đorić, do 85 kg: Veljko Ristić, do 90 kg: Vuk Milenković, +90 kg: Zejd Gicić.

„Bazične pripreme na Jahorini odradili smo onako kako smo i planirali. Momci su pokazali veliku disciplinu, posvećenost i želju za radom, što nam daje razlog za optimizam. Sada ulazimo u završni deo priprema koji je izuzetno važan, jer ćemo kroz sparinge sa reprezentacijama koje spadaju u sam evropski vrh dobiti jasnu sliku naše forme pred početak prvenstva. Upravo ovakvi mečevi predstavljaju najbolju proveru i priliku da ispravimo i najsitnije detalje“, rekao je selektor Srbije Branislav Jovičić.

Jovičić ističe da domaći teren nosi dodatnu odgovornost, ali i veliki motiv za mlade srpske reprezentativce.

„Evropsko prvenstvo u Loznici je velika čast za srpski boks. Naši reprezentativci će imati priliku da boksuju pred svojom publikom, što je privilegija, ali i dodatna obaveza. Verujem u ovu generaciju, u njihov kvalitet i karakter. Naš cilj je da svaki reprezentativac pruži svoj maksimum, da dostojno predstavlja Srbiju i da se borimo za najviši plasman u svakoj kategoriji. Atmosfera u timu je odlična, svi su zdravi i motivisani i sa velikim nestrpljenjem očekujemo početak Evropskog prvenstva“, zaključio je Jovičić.

Kubanski stručnjak Horhe Luis Frometa, koji zajedno sa stručnim štabom radi na pripremi srpskih omladinaca, ističe da ekipa iz dana u dan pokazuje napredak i da završni kamp predstavlja idealnu priliku za završno brušenje forme.

„Veoma sam zadovoljan onim što su momci pokazali tokom dosadašnjih priprema. Na Jahorini smo radili na fizičkoj spremi i usavršavanju tehničko-taktičkih elemenata, a sada je vreme da sve to proverimo protiv izuzetno kvalitetnih evropskih reprezentacija. Sparinzi sa bokserima iz Španije, Turske, Ukrajine i Bugarske biće dragoceno iskustvo za svakog našeg takmičara. U ovim godinama svaki ovakav meč doprinosi sazrevanju boksera i sticanju samopouzdanja.“

Frometa ističe da Srbija ima jake mlade bokserske snage u kojima leži zlatna rezultatska budućnost na međunarodnoj sceni.

„Srbija ima talentovanu generaciju omladinaca koja je spremna da se ravnopravno nosi sa najboljima u Evropi. Važno je da ostanemo fokusirani, da u svaki meč uđemo maksimalno koncentrisani i da iz dana u dan podižemo nivo boksa. Uveren sam da će naši reprezentativci na Evropskom prvenstvu pokazati kvalitet koji poseduju i da će publika u Loznici imati priliku da uživa u vrhunskim borbama“, zaključio je Frometa.

Pored desetorice boksera u muškoj konkurenciji, Srbija će na omladinskom prvenstvu Evrope u Loznici imati i četiri predstavnice u ženskoj konkurenciji. Nataša Lukić (do 51 kg), Jovana Devetaković (do 57 kg), Dunja Vuksić (do 65 kg) i Sonja Vukšić (do 75 kg) pripremaju se na Zlatiboru, gde su 15 dana trenirale pod rukovodstvom selektora Mirka Ždrala, zajedno sa devet starijih koleginica iz seniorske selekcije Srbije.