SPC danas proslavlja Ognjenu Mariju

Praznik Svete velikomučenice Marine, u narodu poznat kao Ognjena Marija, koji se obeležava 30. jula, jedan je od najpoštovanijih letnjih praznika u srpskoj tradiciji, a prate ga brojne zabrane, verovanja i običaji, među kojima je i verovanje da tog dana ne treba raditi ni u kući ni u polju. U narodu je ostala izreka da na Ognjenu Mariju ne treba „ni konac u iglu udenuti“, dok se u pojedinim krajevima verovalo da Sveta Marina kažnjava ognjem one koji naruše praznični mir, po čemu je, prema narodnom predanju, i dobila naziv Ognjena.

Za Ognjenu Mariju vezuje se i verovanje da tog dana treba izbegavati kupanje u rekama, jezerima i drugim velikim vodama, jer su u tradiciji ostala zabeležena sećanja na slučajeve utapanja u tom periodu godine.

Praznik je posebno bio vezan za žene, koje su tog dana odmarale od kućnih poslova, dok se u nekim krajevima zadržao i običaj da devojka pokloni ogledalce momku koji joj je drag, u verovanju da će je on gledati kao svoj najlepši odraz.