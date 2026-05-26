U Beogradu održana konferencija „Za srce više“ posvećena podršci porodici i reproduktivnom zdravlju

U Palati Srbija, u Beogradu, održana je Međunarodna stručna konferencija „Za srce više“, u organizaciji Kabineta ministarke bez portfelja u Vladi Republike Srbije Tatjana Macura, zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, i IVF Centar.

Konferenciji su ispred Grad Loznica prisustvovale gradonačelnica Dragana Lukić i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Tanja Glišić.

Tokom više panela razgovaralo se o demografskim izazovima, savremenim pristupima lečenju neplodnosti, značaju pravovremenog informisanja mladih o reproduktivnom zdravlju, kao i o potrebi jačanja saradnje institucija i stručne javnosti u kreiranju dugoročnih politika podrške porodici i roditeljstvu.

Na konferenciji su govorili predstavnici Vlade Srbije, ministri iz regiona, lekari, demografi i predstavnici međunarodnih organizacija, a kao jedan od ključnih zaključaka istaknuto je da su pravovremeno informisanje, dostupnost zdravstvene podrške i međusobna saradnja institucija osnov za stvaranje održivih politika u oblasti reproduktivnog zdravlja i podrške porodici.