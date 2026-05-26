26. мај 2026.

Drama na Drini: U toku potraga za nestalim dečakom kod Branjeva

26. мај 2026.
branjevo-1

U mestu Branjevo, sa leve strane reke Drine, u toku je potraga za dečakom koji je nestao u reci tokom kupanja, nakon što ga je, prema prvim informacijama, odnela jaka rečna matica.

Kako nezvanično saznajemo, grupa dečaka kupala se kod popularne „Breze“, mesta koje tokom toplijih dana okuplja veliki broj kupača. U jednom trenutku začuo se poziv upomoć jednog od dečaka koji se nalazio u vodi, nakon čega je nestao u reci.

Pretražuje se teren uz obalu i tok Drine, dok su meštani i prisutni građani u šoku zbog događaja koji je uznemirio čitavo područje.

Više informacija očekuje se nakon završetka potrage i zvaničnih izveštaja nadležnih službi u nadi da će dečak biti pronađen i dobro.

Srodni postovi

IMG_7675

U Beogradu održana konferencija „Za srce više“ posvećena podršci porodici i reproduktivnom zdravlju

26. мај 2026.
radjevac borac

Čvrga za Kebu – Borac slavio u Krupnju! (video)

25. мај 2026.
IMG_7672

Održana 66. sednica Gradskog veća Loznice: podrška obrazovanju, sportu i socijalnoj zaštiti

25. мај 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

branjevo-1

Drama na Drini: U toku potraga za nestalim dečakom kod Branjeva

26. мај 2026.
IMG_7675

U Beogradu održana konferencija „Za srce više“ posvećena podršci porodici i reproduktivnom zdravlju

26. мај 2026.
radjevac borac

Čvrga za Kebu – Borac slavio u Krupnju! (video)

25. мај 2026.
IMG_7672

Održana 66. sednica Gradskog veća Loznice: podrška obrazovanju, sportu i socijalnoj zaštiti

25. мај 2026.
komarci-zaprasivanje

Danas tretmani suzbijanja komaraca na teritoriji Loznice

25. мај 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas