26. мај 2026.

Čvrga za Kebu – Borac slavio u Krupnju! (video)

25. мај 2026.
radjevac borac

Polako se bliži završnica prvenstva u zonskom rangu Drina, a fudbaleri Borca iz Lešnice nastavili su sjajnu prolećnu seriju pobedom u Krupnju protiv prvoplasiranog Rađevca rezultatom 4:2, u utakmici koja je opravdala očekivanja svih ljubitelja fudbala.

Gosti iz Lešnice odlično su otvorili meč i brzo stigli do dva gola prednosti, ali se domaći tim nije predavao. Rađevac je uspeo da se vrati u utakmicu i stigne do izjednačenja, a potom je pokušao i da preokrene rezultat pred svojim navijačima.

Malo je falilo da ekipa predvođena Bogdanom Bogdanovićem dođe do potpunog preokreta, ali je Borac još jednom pokazao zašto je hit ovog proleća. Lešničani su u završnici postigli još dva pogotka i odneli velika tri boda iz Krupnja, ostavivši sebi realne šanse da se umešaju u borbu za baraž koji vodi u Srpsku ligu Zapad.

Do kraja prvenstva ostala su još dva kola, a četi trenera Dragana Kojića potrebna je još jedna pobeda za osvajanje titule. Prvu priliku da to ostvari Borac će imati već u narednom kolu protiv Drine.

Borac se sada nalazi na samo dva boda od mesta koje vodi u baraž, dok ih u narednom meču očekuje duel sa Sevojnom pred domaćom publikom, gde će pokušati da nastave pobednički niz i dodatno zakuvaju borbu u samoj završnici prvenstva.

Srodni postovi

IMG_7675

U Beogradu održana konferencija „Za srce više“ posvećena podršci porodici i reproduktivnom zdravlju

26. мај 2026.
IMG_7672

Održana 66. sednica Gradskog veća Loznice: podrška obrazovanju, sportu i socijalnoj zaštiti

25. мај 2026.
komarci-zaprasivanje

Danas tretmani suzbijanja komaraca na teritoriji Loznice

25. мај 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

IMG_7675

U Beogradu održana konferencija „Za srce više“ posvećena podršci porodici i reproduktivnom zdravlju

26. мај 2026.
radjevac borac

Čvrga za Kebu – Borac slavio u Krupnju! (video)

25. мај 2026.
IMG_7672

Održana 66. sednica Gradskog veća Loznice: podrška obrazovanju, sportu i socijalnoj zaštiti

25. мај 2026.
komarci-zaprasivanje

Danas tretmani suzbijanja komaraca na teritoriji Loznice

25. мај 2026.
IMG_7582

Revitalizacija savremenog stvaralaštva – nova energija kulturnog razvoja Loznice

22. мај 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas