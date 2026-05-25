Čvrga za Kebu – Borac slavio u Krupnju! (video)

Polako se bliži završnica prvenstva u zonskom rangu Drina, a fudbaleri Borca iz Lešnice nastavili su sjajnu prolećnu seriju pobedom u Krupnju protiv prvoplasiranog Rađevca rezultatom 4:2, u utakmici koja je opravdala očekivanja svih ljubitelja fudbala.

Gosti iz Lešnice odlično su otvorili meč i brzo stigli do dva gola prednosti, ali se domaći tim nije predavao. Rađevac je uspeo da se vrati u utakmicu i stigne do izjednačenja, a potom je pokušao i da preokrene rezultat pred svojim navijačima.

Malo je falilo da ekipa predvođena Bogdanom Bogdanovićem dođe do potpunog preokreta, ali je Borac još jednom pokazao zašto je hit ovog proleća. Lešničani su u završnici postigli još dva pogotka i odneli velika tri boda iz Krupnja, ostavivši sebi realne šanse da se umešaju u borbu za baraž koji vodi u Srpsku ligu Zapad.

Do kraja prvenstva ostala su još dva kola, a četi trenera Dragana Kojića potrebna je još jedna pobeda za osvajanje titule. Prvu priliku da to ostvari Borac će imati već u narednom kolu protiv Drine.

Borac se sada nalazi na samo dva boda od mesta koje vodi u baraž, dok ih u narednom meču očekuje duel sa Sevojnom pred domaćom publikom, gde će pokušati da nastave pobednički niz i dodatno zakuvaju borbu u samoj završnici prvenstva.