Održana 66. sednica Gradskog veća Loznice: podrška obrazovanju, sportu i socijalnoj zaštiti

Sedam tačaka iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja, socijalne zaštite i finansija našlo se danas pred članovima Gradskog veća Loznice na 66. redovnoj sednici, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović. Donete odluke odnose se na nagrađivanje uspešnih učenika, funkcionisanje gradskih ustanova, podršku sportskim organizacijama, kao i pomoć socijalno ugroženim građanima.

Utvrđen je predlog za novog vršioca dužnosti direktora Biblioteke Vukovog zavičaja Loznica, koji će biti prosleđen na odlučivanje Skupštini grada, koja će zasedati u sredu, 27. maja. Doneta je odluka o sufinansiranju programa rada i projekata udruženja građana iz budžeta grada Loznice.

Značajan deo sednice bio je posvećen sportu. Veće je donelo odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Loznice u 2027. godini, kao i rešenje o odobrenju posebnih programa sportskih organizacija za 2026. godinu. Ove odluke će omogućiti kontinuitet finansijske podrške klubovima i unaprediće uslove za razvoj sporta u Loznici.

Na dnevnom redu našla se i odluka o dodeli jednokratnih novčanih nagrada učenicima za ostvarene rezultate tokom školske 2025/26. godine. Na taj način grad nastavlja praksu podrške mladim talentima i vrednovanja uspeha u obrazovanju.

Većnici su razmatrali i pitanja iz oblasti socijalne zaštite, među kojima je bila saglasnost Centru za socijalni rad Loznica za isplatu uvećane jednokratne novčane pomoći korisnicima kojima je pomoć najpotrebnija.

U završnom delu sednice razmatrani su finansijski zahtevi nekoliko mesnih zajednica sa teritorije grada, a tiču se realizacije planiranih aktivnosti.