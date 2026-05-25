25. мај 2026.

Održana 66. sednica Gradskog veća Loznice: podrška obrazovanju, sportu i socijalnoj zaštiti

25. мај 2026.
IMG_7672

Sedam tačaka iz oblasti kulture, sporta, obrazovanja, socijalne zaštite i finansija našlo se danas pred članovima Gradskog veća Loznice na 66. redovnoj sednici, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović. Donete odluke odnose se na nagrađivanje uspešnih učenika, funkcionisanje gradskih ustanova, podršku sportskim organizacijama, kao i pomoć socijalno ugroženim građanima.

Utvrđen je predlog za novog vršioca dužnosti direktora Biblioteke Vukovog zavičaja Loznica, koji će biti prosleđen na odlučivanje Skupštini grada, koja će zasedati u sredu, 27. maja. Doneta je odluka o sufinansiranju programa rada i projekata udruženja građana iz budžeta grada Loznice.

Značajan deo sednice bio je posvećen sportu. Veće je donelo odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji grada Loznice u 2027. godini, kao i rešenje o odobrenju posebnih programa sportskih organizacija za 2026. godinu. Ove odluke će omogućiti kontinuitet finansijske podrške klubovima i unaprediće uslove za razvoj sporta u Loznici.

Na dnevnom redu našla se i odluka o dodeli jednokratnih novčanih nagrada učenicima za ostvarene rezultate tokom školske 2025/26. godine. Na taj način grad nastavlja praksu podrške mladim talentima i vrednovanja uspeha u obrazovanju.

Većnici su razmatrali i pitanja iz oblasti socijalne zaštite, među kojima je bila saglasnost Centru za socijalni rad Loznica za isplatu uvećane jednokratne novčane pomoći korisnicima kojima je pomoć najpotrebnija.

U završnom delu sednice razmatrani su finansijski zahtevi nekoliko mesnih zajednica sa teritorije grada, a tiču se realizacije planiranih aktivnosti.

Srodni postovi

komarci-zaprasivanje

Danas tretmani suzbijanja komaraca na teritoriji Loznice

25. мај 2026.
IMG_7582

Revitalizacija savremenog stvaralaštva – nova energija kulturnog razvoja Loznice

22. мај 2026.
Појас Пресвете Богородице

Pojas Presvete Bogorodice izložen u Hramu Svetog Save u Beogradu do 29. maja

22. мај 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

IMG_7672

Održana 66. sednica Gradskog veća Loznice: podrška obrazovanju, sportu i socijalnoj zaštiti

25. мај 2026.
komarci-zaprasivanje

Danas tretmani suzbijanja komaraca na teritoriji Loznice

25. мај 2026.
IMG_7582

Revitalizacija savremenog stvaralaštva – nova energija kulturnog razvoja Loznice

22. мај 2026.
Појас Пресвете Богородице

Pojas Presvete Bogorodice izložen u Hramu Svetog Save u Beogradu do 29. maja

22. мај 2026.
poster predstava bedemi cirilice

Svečano zatvaranje 55. Đačkog Vukovog sabora u znaku mladih stvaralaca

22. мај 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas