Danas tretmani suzbijanja komaraca na teritoriji Loznice
Gradska uprava Loznice najavila je da će danas, ukoliko vremenski uslovi dozvole, biti sprovedeni tretmani suzbijanja komaraca na području grada.
Larvicidni tretman planiran je od 12 časova i obuhvatiće stajaće vode, kanale, bare, priobalna područja i druga mesta pogodna za razvoj larvi komaraca.
U večernjim satima, od 19 časova, predviđeno je suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje, kao i iz vazduha.
Nadležni apeluju na pčelare da pravovremeno zaštite pčele i pčelinjake, zatvaranjem košnica ili njihovim izmeštanjem na bezbednu udaljenost tokom trajanja tretmana.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, akcija će biti pomerena za prvi naredni dan sa odgovarajućim uslovima za izvođenje tretmana.