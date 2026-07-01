1. јул 2026.

Tragičan kraj višesatne potrage: Telo mladića (23) pronađeno kod Drinskog zaliva nadomak Loznice

1. јул 2026.
Screenshot

Screenshot

Potraga za mladićem koji je juče nestao u virovima reke Drine završena je na najtužniji mogući način.
Kako nezvanično saznajemo, pripadnici Ronilačke jedinice Žandarmerije pronašli su danas telo mladića za kojim se tragalo od juče, kada je oko 16 časova prijavljen njegov nestanak.
Od trenutka prijave nestanka, pripadnici nadležnih službi neprekidno su pretraživali teren i korito reke u nadi da će potraga imati srećan ishod. Nažalost, današnja vest potvrdila je najcrnji scenario.
Ova tragedija još jednom podseća na opasnosti koje kriju virovi i jaka rečna struja, posebno tokom letnjih meseci kada veliki broj građana boravi na rekama.
Porodici i prijateljima nastradalog mladića upućujemo iskreno saučešće.

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