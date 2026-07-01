FK Granit se posle 14 godina vratio u MFL Jadar (video)

Fudbaleri FK Granit iz Radalja ostvarili su veliki uspeh plasmanom u Međuopštinsku fudbalsku ligu Jadar, u koju se vraćaju posle punih 14 godina. Ovaj rezultat ima posebnu težinu jer je ostvaren u godini kada klub obeležava četiri decenije postojanja.

Do povratka u viši rang Granit je stigao nakon dramatičnog finala baraža odigranog u Klupcima. U regularnom delu utakmice protiv Mladosti iz Uzovnice rezultat je bio 2:2, a odluka o pobedniku pala je posle izvođenja jedanaesteraca. Više koncentracije imali su fudbaleri Granita koji su slavili rezultatom 6:5 i zajedno sa svojim navijačima proslavili veliki uspeh. Ovo je i prvi uspeh mladog trenera Vladimira Molerovića bivšeg igrača Loznice i internacionalca, koga u budućnosti očekuje izuzetna karijera.

Pored sportskih rezultata, FK Granit godinama važi za jedan od najuzornijih sportskih kolektiva u ovom kraju. Klub iz Radalja poznat je po fer i korektnom odnosu prema protivnicima, sudijama i gostujućim navijačima, zbog čega uživa veliko poštovanje širom regiona. Sportska javnost teško može da se seti bilo kakvog incidenta vezanog za ovaj klub, pa mnogi smatraju da bi upravo Granit zaslužio priznanje za fer-plej.

Povratak u MFL Jadar biće dodatni razlog za slavlje na velikoj proslavi 40 godina postojanja kluba, koja je zakazana za 11. jul u Radalju. Nakon toga, ekipu očekuju pripreme za novu sezonu i znatno veći izazovi u višem rangu takmičenja, gde će pokušati da nastavi uspešan niz i dostojno predstavlja svoje mesto.