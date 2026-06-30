Potpisan ugovor za obnovu spomen-kosturnice u Dragincu (video)

U Muzeju Jadra danas je potpisan ugovor o realizaciji projekta obnove spomen-kosturnice u Dragincu, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Ugovor su potpisale ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva Ljubica Vasiljević, u prisustvu gradonačelnice Dragana Lukić.

Ministarstvo je za restauraciju, konzervaciju i tehničku zaštitu spomenika izdvojilo pet miliona dinara, a završetak radova očekuje se do kraja septembra, kako bi spomenik obnovljen dočekao obeležavanje godišnjice stradanja 14. oktobra.

Spomen-kosturnica u Dragincu čuva posmrtne ostatke 2.950 žrtava nemačkog zločina iz oktobra 1941. godine, jednog od najvećih masovnih zločina nad civilima u okupiranoj Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Obnova ovog memorijala ima za cilj očuvanje sećanja na nevino stradale i dostojanstveno obeležavanje jednog od najtragičnijih mesta srpske istorije.