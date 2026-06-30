1. јул 2026.

Nevreme u Loznici napravilo štetu (video)

30. јун 2026.
nevreme loznica

Nevreme koje je danas u popodnevnim satima zahvatilo Loznicu izazvalo je materijalnu štetu u gradskom jezgru i okolnim mesnim zajednicama. Oborena su stabla, polomljene grane, a na pojedinim mestima bio je otežan saobraćaj.

Direktor JP „Loznica razvoj“ Nikola Dragićević rekao je da su ekipe odmah obišle teren i da je prioritet uklanjanje stabala sa saobraćajnica, javnih površina, trotoara i pešačkih staza. Poseban oprez, kako je naveo, potreban je na mestima gde se grane nalaze u blizini elektroenergetske mreže, jer se ti poslovi rade tek nakon isključenja struje, zbog bezbednosti radnika.

Direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ Marko Purtić. izjavio je da je deo potrošača u gradskom jezgru kratko imao prekid u vodosnabdevanju ili smanjen pritisak, ali je stanje normalizovano. Problemi su ostali u delovima Gornjeg Dobrića, iznad pumpne stanice u Banji Koviljači i u Gornjoj Mali u Jadranskoj Lešnici, uglavnom zbog nestanka električne energije.

Direktor KJP „Naš dom“ Tomislav Mandić rekao je da su na teren izašle dve ekipe gradskog zelenila i tri ekipe čistača grada. Čistači uklanjaju manje grane i smeće koje je vetar razneo, dok ekipe zelenila motornim testerama uklanjaju oborena stabla po prioritetima, najpre na mestima gde je ugrožen saobraćaj.

Nadležne službe nastavljaju rad na terenu, a građanima se savetuje da ne prilaze oborenim stablima, polomljenim granama i mestima gde postoji mogućnost oštećenja elektroenergetske mreže.

 

 

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