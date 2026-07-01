Milan Jezdimirović novo pojačanje FK Loznica (video)

FK Loznica nastavlja sa jačanjem igračkog kadra za predstojeću sezonu, a novo ime u redovima zeleno-belih je iskusni internacionalac Milan Jezdimirović.

Jezdimirović je već stavio paraf na ugovor sa Loznicom i priključio se pripremama ekipe koju sa klupe predvodi Dejan Nikolić.

Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Radnik iz Surdulice, Tekstilac i Spartak iz Subotice, gde je stekao značajno iskustvo igrajući u Superligi Srbije. U Loznicu dolazi iz islandskog kluba FC ÍBV, nakon međunarodnog angažmana.

Dolazak Jezdimirovića predstavlja značajno pojačanje za Loznicu, koja sa ambicioznim planovima ulazi u novu sezonu Prve lige Srbije, a od iskusnog fudbalera očekuje se da svojim kvalitetom i iskustvom doprinese ostvarenju klupskih ciljeva. Takođe još dvojica igrača iz prošle sezone produžila su ugovor sa Loznicom to su Ćirković i Čarapić.