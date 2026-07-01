1. јул 2026.

Milan Jezdimirović novo pojačanje FK Loznica (video)

1. јул 2026.
milan jezdimirovic

FK Loznica nastavlja sa jačanjem igračkog kadra za predstojeću sezonu, a novo ime u redovima zeleno-belih je iskusni internacionalac Milan Jezdimirović.

Jezdimirović je već stavio paraf na ugovor sa Loznicom i priključio se pripremama ekipe koju sa klupe predvodi Dejan Nikolić.

Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Radnik iz Surdulice, Tekstilac i Spartak iz Subotice, gde je stekao značajno iskustvo igrajući u Superligi Srbije. U Loznicu dolazi iz islandskog kluba FC ÍBV, nakon međunarodnog angažmana.

Dolazak Jezdimirovića predstavlja značajno pojačanje za Loznicu, koja sa ambicioznim planovima ulazi u novu sezonu Prve lige Srbije, a od iskusnog fudbalera očekuje se da svojim kvalitetom i iskustvom doprinese ostvarenju klupskih ciljeva. Takođe još dvojica igrača iz prošle sezone produžila su ugovor sa Loznicom to su Ćirković i Čarapić.

Srodni postovi

Screenshot

Tragičan kraj višesatne potrage: Telo mladića (23) pronađeno kod Drinskog zaliva nadomak Loznice

1. јул 2026.
fk granit radalj plasman u mfl jadar

FK Granit se posle 14 godina vratio u MFL Jadar (video)

1. јул 2026.
potpisan ugovor za obnovu spomen kosturnice u dragincu

Potpisan ugovor za obnovu spomen-kosturnice u Dragincu (video)

30. јун 2026.

Kamera prelaz Šepak

sepak prelaz

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

Read MoreRead more about Kamera na granici ŠEPAK live

MOŽDA STE PROPUSTILI

milan jezdimirovic

Milan Jezdimirović novo pojačanje FK Loznica (video)

1. јул 2026.
Screenshot

Tragičan kraj višesatne potrage: Telo mladića (23) pronađeno kod Drinskog zaliva nadomak Loznice

1. јул 2026.
fk granit radalj plasman u mfl jadar

FK Granit se posle 14 godina vratio u MFL Jadar (video)

1. јул 2026.
potpisan ugovor za obnovu spomen kosturnice u dragincu

Potpisan ugovor za obnovu spomen-kosturnice u Dragincu (video)

30. јун 2026.
nevreme loznica

Nevreme u Loznici napravilo štetu (video)

30. јун 2026.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Pratite nas