Rezanjem slavskog kolača u prostorijama Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Loznici danas je obeležena slava Srpske napredne stranke- Sveta Petka. Ovogodišnji domaćin slave bili su potpredsednici Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Loznici Milan Jugović, narodni poslanik, Marko Purtić i dr Radovan Divnić, a obeležavanje slave kojem je prisustvovalo rukovodstvo Gradskog odbora i predstavnici mesnih odbora proteklo je uz poštovanje svih epidemijskih mera koje su na snazi.

„ Briga o svakom građaninu Srbije jeste osnovni postulat postojanja Srpske napredne stranke, a da to nije samo predizborna parola pokazali su nam upravo građani koji su prepoznali tu brigu, naš rad i trud da svakom kraju Srbije bude bolje i koji su nam pružili ogromno poverenje na izborima. To je ono što sve članove stranke obavezuje da još brže, bolje i predanije rade na unapređenju života građana i za bolju budućnost naše dece. Zahvaljujući predsedniku Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću Srbija je danas priznata i poštovana u Evropi i svetu, a rezultati njegovog neumornog rada su vidljivi u svakoj sferi života – grade se putevi, otvaraju fabrike, bolnice, škole…

Loznica danas ima istorijsku podršku države i predsednika Vučića i istorijsku šansu da stane u red 10 najrazvijenijih gradova u Srbiji. Građani Loznice su to prepoznali i dali nam nikad veće poverenje. Ključ tog poverenja jesu dela, jer mi smo stranka koja obećanja ispunjava, i otvoreni smo uvek za nove ljude koji vole Srbiju i Loznicu i koji žele da rade za dobrobit svih sugrađana.

Uz želje da ovaj veliki hrišćanski praznik proslavimo u duhu pravoslavlja i srpske tradicije a da nas čvrsta vera ujedini u nastojanjima da časno, posvećenim i predanim trudom i radom nastavimo da gradimo našu Srbiju i našu Loznicu, svim članovima, simpatizerima i sugrađanima koji obeležavaju Svetu Petku upućujuemo srdačne čestitke, uz želju da u svakom danu imaju novi razlog za radovanje!“

GrO SNS Loznica

