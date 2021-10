Velika pobeda lozničana : Loznica – Čukarički 1:0 (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Odavno se u sportu odomaćila floskula da su u Kup takmičenju moguća iznenađenja. Sa te strane pobeda prvoligaša Loznice nad trećeplasiranom ekipom LingLong Super lige, Čukaričkim, predstavlja pravo iznenađenje. Oni koji su bili prisutni na utakmici su se već nakon uvodnih 15 minuta, a naročito posle vodećeg gola domaćina, pitali: Ko je na utakmici favorit. Ekipa Čukaričkog ostavila je jako bled utisak pred ljubiteljima fudbala u Loznici. Bez volje, agresivnosti, taktički totalno pogrešno. Igrali su tako kao da su očekivali da će samim izlaskom na teren rešiti pobednika.

Ali….

Tako nisu mislili trener i igrači Loznice. Dragan Mićić je u svemu nadvisio svog kolegu sa klupe Čukaričkog (ekipu je vodio pomoćni trener Milorad Peković u odsustvu bolesnog Saše Ilića) u postavci igre. Iskusni lisac prepustio je gostima sredinu terena, svoje igrače spustio nisko, blizu golmanu Jelovcu, stvarajući tako prostor svojim brzim napadačima da iz polu i kontranapada ugroze gol gostiju. Obzirom da je ekipa Čukaričkog treća po efikasnosti u LingLong Super ligi, potez trenera Mićića samo govori koliko je ovaj trener, u postavci igre, razmišljao o svakom detalju.

Da je trener ispravno postavio igru svojih momaka, pokazao je ceo tok utakmice. Svih 90 minuta igrači gostiju su imali terensku inicijativu, pogotovo na sredini terena, što im je stvaralo lažni utisak da su premoćniji. Sa druge strane, danas izuzetno motivisani, borbeni, požrtvovani igrači u zeleno belim bojama, zatvorili su sve prilaze ka svom golu a i to što je malo moglo da prođe završavalo je kao plen u rukama uvek sigurnog Milana Jelovca.

U prvih 20 minuta nije se ništa dešavalo. Gosti na sredini terena kombinuju po principu dečije igre Ide maca oko tebe ali su im danas kandže bile jako tupe tako da su lozničani veoma lako izlazili na kraj sa danas baš jalovim napadima gostiju. Jedino vredno pomena u prvih 20 minuta bila je šansa gostiju, koji su nakon greške Milinkovića, na svojoj polovini, iznenada došli u priliku da povedu, ali je šut Savića završio pored gola lozničana. U 24. minutu sporna situacija u kaznenom prostoru gostiju, kada je odbrambeni igrač Čukaričkog nepropisno zaustavio igrača Loznice, Milana Ilića. Svi prisutni su videli da je bio jedanaesterac ali tako nije mislio, inače danas veoma autoritativni sudija, David Matić iz Novog Sada, koji je ovu utakmicu, osim navedenog spornog penala, odsudio za primer mlađim kolegama koji se nalaze na kampu perspektivnih sudija u Loznici a bili su prisutni na utakmici u cilju sticanja iskustva.

Pomalo dosadna utakmica uspavala je danas baš popunjeno gledalište u Klupcima. Oko hiljadu gledalaca došlo je da bodri svoje ljubimce. I onda eksplozija oduševljenja svih prisutnih. U 31. minutu, Nikola Milinković rezantnim šutem iz kaznenog prostora gostiju šalje loptu u gol Mićovića. Predhodno se uvek borbeni Ilić izborio za loptu u levom uglu polovine gostiju i izborio aut. Nakon auta lopta je došla do Komarčevića koji je filigrantskim pasom proigrao Milinkovića a ovaj, u stilu iskusnog golgetera, doneo radost svojim saigračima i vernim navijačima. U prvom poluvremenu vredno je još pomenuti šut Vraštanovića u 36. minutu, koji je završio malo iznad gola gostiju kao i šansu gostiju u 44. minutu koju je razrešio Jelovac izvrsnom odbranom.

Na poluvremenu trener gostiju Peković, videvši daje vrag odneo šalu, vrši dve izmene. Umesto Savića i Lukića ulaze sveži Janković i Rajević. Očekivalo se da će gosti, obzirom na reputaciju i minus gol na poluvremenu, u drugi deo meča ući agresivnije i ubojitije. Međutim gosti su nastavili i u drugom delu meča da napadaju okolo kao što narod kaže Kao kiša oko Kragujevca. Sa druge strane lozničani su iz brzih kotranapada veoma ozbiljno ugrožavali gol Mićovića. Beležimo odlične šuteve, Ilića u u 52. minutu te Milinkovića u 61. i 72. minutu utakmice.

U finišu utakmice u 72, minutu rezervista Matić ne koristi veoma izglednu priliku da obezbedi pobedu Loznici. Još bolju priliku imali su lozničani pred kraj utakmice ali je jako lep šut felšom Milinkovića, nakon asistencije Obadovića,koga je preciznim centaršutom proigrao Ivić, zaustavila stativa gola gostiju. Gosti nisu bili kadri da sami stvore izglednu priliku za gol. Svi na tribinama su strepeli da im to, svojom greškom, ne omoguće igrači Loznice, kao što je to bila česta praksa u ligaškom takmičenju. Upravo to se i desilo u 88. minutu kada je igrač Loznice Ilić nepotrebno driblao u blizini svog kaznenog prostora, izgubio loptu i načinio prekršaj. Slobodan udarac izveo je iskusni Kajević ali ovoga puta Fortuna je bila na strani zeleno belih. Gosti su pripretili i u 90. minutu ali neprobojni bedem bio je golman Jelovac. U nadoknadi vremena gosti postižu gol, ali ga je sudija Matić, na interevnciju pomoćnika, opravdano poništio zbog očiglednog ofsajda gostujućeg igrača Ndiaye Ibrahima.

Poslednji zvižduk sudije Matića, bio je signal da počne slavlje domaćih igrača i navijača. Slavlje je okončano zajedno sa vernim Soluncima kojima treba odati priznanje za podršku koju su svojim miljenicima pružali svih 90 minuta.

Sve u svemu zaslužena pobeda Loznice. Čukarički jako bled. Stekao se utisak da su podcenjivački ušli u ovaj meč, što se uvek na kraju osveti. Danas je mač bio u rukama neverovatno borbenih lozničana koji su ovom pobedom ostvarili jedan od najvećih uspeha u istoriji lozničkog fudbala.

Pobeda jeste velika, izvojevana nad superligašem, ali potrebno je da zeleno beli svu svoju snagu i koncentraciju usmere na utakmicu 15. kola, koju igraju u ponedeljak, 01.11.2021 godine protiv ekipe Rada, koja mnogo toga može da donese a i odnese. Ukoliko budu lozničani igrali kao što su igrali u Sremskoj Mitrovici i danas protiv Čukaričkog, bodovi će sigurno ostati u Klupcima.

Svaka čast treneru i igračima Loznice. Hvala i publici koja je došla u znatnom broju da bodri zeleno bele. Zajedno smo jači.

Napred Loza !

