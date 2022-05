Skobaljijada i Gurmanijada 11. juna u Malom Zvorniku

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Tradicionalna 12. ribolovno – turistička manifestacija „Skobaljijada i Gurmanijada“ biće održana u Malom Zvorniku pored reke Drine u subotu, 11. juna.

Događaj organizuje Turistička organizacija opštine Mali Zvornik, u saradnji sa Bibliotekom „17. septembar“, uz podršku i pokroviteljstvo opštine Mali Zvornik.

U okviru manifestacije biće upriličeno takmičenje u lovu skobalja i pripremanju tradicionalnih jela, riblje čorbe, gulaša na lovački način i čorbastog pasulja, kao i bogat kulturno – umetnički program.

Okupljanje ribolovaca, prijave takmičara i izvlačenje startnih brojeva predviđeno je do 08 časova.

Od 10 časova uslediće takmičenje u kuvanju riblje čorbe, gulaša na lovački način i čorbastog pasulja.

Prijava učesnika predviđena je do 11. juna, a moguća je i na sam dan manifestacije, do početka takmičenja.

Odlukom lokalne samouprave, kotizacija za sve učesnike je bespatna.

Za učesnike i posetioce obezbeđen je besplatan ručak, a za takmičare i promotivne majice, kao i vredne nagrade za pobednike takmičenja.

U kulturno – umetničkom delu programa posetioce očekuje izložba knjiga za decu i odrasle, izložba slika sa malozvorničke likovne kolonije, kreativna dečja radionica – pisanje i crtanje na temu ,,Drina u srcu“, nastup folklorne sekcije Biblioteke ,,17. septembar“ i članova Udruženja ,,Mina i Andrej“ i tradicionalne sportske igre.

Najavljujući atraktivan sadržaj i novo druženje za pamćenje, iz lokalne samouprave i Turističke organizacije i ovog puta uputili su poziv posetiocima da dođu na manifestaciju u što većem broju i uživaju pored reke Drine.

