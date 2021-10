Predsednik opštine Mali Zvornik apelovao na građane koji nisu vakcinisan

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predsednik opštine Mali Zvornik apelovao na građane koji nisu vakcinisani da prime vakcinu protiv virusa korona i sačuvaju svoje zdravlje i život

Zbog sve većeg broja umrlih od zarazne bolesti Kovid – 19, među građanima koji nisu primili vakcinu protiv virusa korona, predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, pozvao je nevakcinisane sugrađane da se odazovu stalnim pozivima za imunizaciju, prime vakcinu i zaštite se od infekcije.

„Vakcinacija je jedino moguće rešenje u situaciji u kojoj se nalazimo. Svako izbegavanje vakcinisanja je svesno rizikovanje da u slučaju zaražavanja dođe do smrtnog ishoda, što svakodnevno potvrđuju novi slučajevi preminulih pacijenata među nevakcinisanima“, rekao je Jevtić.

On je naveo da na punktu za imunizaciju u Malom Zvorniku dnevno dođe i primi vakcinu između 20 i 30 građana i da su među njima uglavnom oni koji su preležali Kovid – 19 i suočili se sa svim teškoćama koje ovo oboljenje nosi sa sobom, u želji do to ne dožive ponovo.

Predsednik opštine Mali Zvornik apelovao je na sve sugrađne koji nisu vakcinisani da prime vakcinu što pre i sačuvaju svoje zdravlje i život.

Ljiljana Ristanović

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp