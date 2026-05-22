23. мај 2026.

Pojas Presvete Bogorodice izložen u Hramu Svetog Save u Beogradu do 29. maja

22. мај 2026.
Појас Пресвете Богородице

Eparhija šabačka, kojoj pripada i Grad Loznica, obavestila je vernike da će Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, biti izložen na poklonjenje i blagoslov u Hramu Svetog Save u Beogradu do 29. maja. Svetinja, koja se vekovima čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori i samo izuzetno napušta Atos, stigla je u Srbiju posle 650 godina.

Prema svetom predanju, Časni pojas sama je izatkala Presveta Bogorodica, a veruje se da nosi blagodat isceljenja. Brojni vernici kroz vekove svedočili su o isceljenjima i dobijanju poroda nakon molitve pred ovom svetinjom. Vernicima će u Hramu Svetog Save biti deljene i trake osveštane na samom Časnom pojasu, kao blagoslov i duhovno okrepljenje.

Kamera na granici ŠEPAK live

21. фебруар 2021.

    KLIKOM OVDE POGLEDAJTE KAMERU UŽIVO NA PRELAZU ŠEPAK    

