Pojas Presvete Bogorodice izložen u Hramu Svetog Save u Beogradu do 29. maja

Eparhija šabačka, kojoj pripada i Grad Loznica, obavestila je vernike da će Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, biti izložen na poklonjenje i blagoslov u Hramu Svetog Save u Beogradu do 29. maja. Svetinja, koja se vekovima čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori i samo izuzetno napušta Atos, stigla je u Srbiju posle 650 godina.

Prema svetom predanju, Časni pojas sama je izatkala Presveta Bogorodica, a veruje se da nosi blagodat isceljenja. Brojni vernici kroz vekove svedočili su o isceljenjima i dobijanju poroda nakon molitve pred ovom svetinjom. Vernicima će u Hramu Svetog Save biti deljene i trake osveštane na samom Časnom pojasu, kao blagoslov i duhovno okrepljenje.