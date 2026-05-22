23. мај 2026.

Svečano zatvaranje 55. Đačkog Vukovog sabora u znaku mladih stvaralaca

Završna svečanost 55. Đačkog Vukovog sabora biće održana u subotu, 23. maja, u Tršiću, uz bogat program posvećen jeziku, kulturi i stvaralaštvu mladih.

Program će početi svečanim otvaranjem Republičkog takmičenja iz srpskog jezika i jezičke kulture u Osnovnoj školi „Vukova spomen škola“, na kojem će učestvovati učenici osnovnih škola iz cele Srbije.

Nakon toga, na Saborištu u Tršiću biće održana dečja trka „Stazama Vuka Karadžića“ za učenike osnovnih škola sa teritorije grada Loznice, a potom i proglašenje pobednika i dodela nagrada najuspešnijim učesnicima.

U Galeriji na Saborištu biće otvorena izložba radova učenika koji su učestvovali u likovnoj radionici, uz proglašenje i nagrađivanje najboljih radova.

Centralni deo manifestacije planiran je za 12 časova, kada će na otvorenoj pozornici na Saborištu, podizanjem zastava Vukovih sabora, početi završna svečanost 55. Đačkog Vukovog sabora.

Prisutnima će se obratiti Milica Aleksić, učenica drugog razreda Gimnazije „Vuk Karadžić“ u Loznici, koja je ove godine ostvarila zapažene rezultate osvojivši drugo mesto na Književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima i treće mesto na Državnom takmičenju iz fizike u Paraćinu.

U nastavku programa, u susret Danu slovenske pismenosti i kulture, biće izvedena predstava „Bedemi ćirilice“ u produkciji „Amvona“ iz Paraćina.

