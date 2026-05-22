Revitalizacija savremenog stvaralaštva – nova energija kulturnog razvoja Loznice

22. мај 2026.
Izrada Strategije razvoja kulture grada Loznice za naredni period, kao jedno od ključnih strateških pitanja, bila je u fokusu današnjeg sastanka, održanog u okviru aktivnosti Odeljenja za savremeno stvaralaštvo Ministarstva kulture Republike Srbije.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva kulture, zajedno sa gradonačelnicom Loznice Draganom Lukić, direktorkom Centra za kulturu Snežanom Nešković Simić, zamenicom načelnika Gradske uprave i pravnicom Centra za kulturu, kao i saradnicima.

Ova strategija predstavlja osnov za dalje unapređenje kulturne politike, jačanje institucionalnih kapaciteta i sistemsku podršku savremenom stvaralaštvu. Tokom razgovora razmatrane su i mogućnosti saradnje kroz aktuelne i najavljene konkurse Ministarstva kulture, položaj samostalnih umetnika, kao i modeli podrške razvoju programa koji povezuju institucije, umetnike i publiku. Posebna pažnja posvećena je programima namenjenim društveno osetljivim grupama i razvoju savremenog amaterskog stvaralaštva kao važnog dela kulturnog identiteta zajednice.

Sastanak je protekao u duhu konstruktivnog dijaloga i zajedničke vizije Loznice kao još snažnijeg centra kulturnog i umetničkog stvaralaštva, uz afirmaciju savremenih kulturnih sadržaja, podršku umetnicima i unapređenje uslova za razvoj inovativnih programa koji povezuju institucije, umetnike i publiku.

