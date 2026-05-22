Izrada Strategije razvoja kulture grada Loznice za naredni period, kao jedno od ključnih strateških pitanja, bila je u fokusu današnjeg sastanka, održanog u okviru aktivnosti Odeljenja za savremeno stvaralaštvo Ministarstva kulture Republike Srbije.

Revitalizacija savremenog stvaralaštva – nova energija kulturnog razvoja Loznice

Na sastanku su učestvovali predstavnici Ministarstva kulture, zajedno sa gradonačelnicom Loznice Draganom Lukić, direktorkom Centra za kulturu Snežanom Nešković Simić, zamenicom načelnika Gradske uprave i pravnicom Centra za kulturu, kao i saradnicima.

Ova strategija predstavlja osnov za dalje unapređenje kulturne politike, jačanje institucionalnih kapaciteta i sistemsku podršku savremenom stvaralaštvu. Tokom razgovora razmatrane su i mogućnosti saradnje kroz aktuelne i najavljene konkurse Ministarstva kulture, položaj samostalnih umetnika, kao i modeli podrške razvoju programa koji povezuju institucije, umetnike i publiku. Posebna pažnja posvećena je programima namenjenim društveno osetljivim grupama i razvoju savremenog amaterskog stvaralaštva kao važnog dela kulturnog identiteta zajednice.

Sastanak je protekao u duhu konstruktivnog dijaloga i zajedničke vizije Loznice kao još snažnijeg centra kulturnog i umetničkog stvaralaštva, uz afirmaciju savremenih kulturnih sadržaja, podršku umetnicima i unapređenje uslova za razvoj inovativnih programa koji povezuju institucije, umetnike i publiku.