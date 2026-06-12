12. јун 2026.

Počeli „Mićini i Verini dani“ u Loznici

12. јун 2026.
poster Micini i Verini dani

Tradicionalna kulturna manifestacija „Mićini i Verini dani“, posvećena velikim srpskim umetnicima Miodragu Mići Popoviću i Veri Božičković Popović, počela je juče u Loznici i okupila ljubitelje likovne umetnosti, kulturne istorije i stvaralaštva dvoje istaknutih umetnika koji su ostavili dubok trag u srpskoj kulturi.

Ovogodišnji program otvoren je izložbom slika Miće Popovića iz privatne kolekcije Vesne i Jovana Popovića, postavljenom u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović. Posetioci imaju priliku da vide dela jednog od najznačajnijih srpskih slikara druge polovine 20. veka, umetnika čije je stvaralaštvo obeležilo epohu i prevazišlo granice likovne umetnosti.

Manifestacija se nastavlja danas promocijom 25. broja časopisa za kulturnu istoriju Jadra „Prizor“, koji već više od dve decenije neguje sećanje na znamenite ličnosti ovog kraja i doprinosi očuvanju njegovog kulturnog nasleđa.

„Mićini i Verini dani“ održavaju se od 2001. godine, tradicionalno u junu, povodom rođendana Miće Popovića, rođenog Lozničanina.  Tokom proteklih četvrt veka manifestacija je postala važan deo kulturnog identiteta grada, okupljajući umetnike, istoričare umetnosti, književnike i poštovaoce bogatog kulturnog nasleđa Srbije. Manifestacija traje dva dana, a njeni sadržaji svake godine osvetljavaju različite aspekte stvaralaštva Miće i Vere, kroz izložbe, promocije, predavanja, pozorišne i muzičke programe.

Miodrag Mića Popović bio je mnogo više od slikara. Akademik, filmski reditelj, scenarista i pisac, ubraja se među najznačajnije stvaraoce srpske i jugoslovenske umetnosti 20. veka. Njegov umetnički izraz karakterisali su hrabrost, društvena angažovanost i neprestana potraga za novim formama izražavanja. Kao jedan od osnivača čuvene Zadarske grupe umetnika, ostavio je neizbrisiv trag u modernoj srpskoj umetnosti.

Njegova supruga Vera Božičković Popović bila je istaknuta slikarka prepoznatljivog i autentičnog likovnog izraza. Njen opus, nastajao tokom više od pet decenija, zauzima značajno mesto u istoriji srpskog slikarstva, a njena dela danas se nalaze u brojnim muzejskim i privatnim kolekcijama.

U Loznici uspomenu na ovaj umetnički par čuva Stalna postavka slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović, otvorena još 1989. godine u Kući Katića, kada je Mića Popović proglašen za prvog počasnog građanina grada. Legat danas predstavlja jedno od značajnijih mesta kulture u Podrinju i Jadru.

Organizatori manifestacije su Grad Loznica i Centar za kulturu „Vuk Karadžić“, koji već 25 godina neguju sećanje na umetnike čije delo ostaje trajna inspiracija novim generacijama stvaralaca i poštovalaca umetnosti.

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