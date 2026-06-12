12. јун 2026.

Završnica Dečije lige u rukometu okuplja oko 200 najmlađih sportista

12. јун 2026.
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U okviru programa obeležavanja Dana grada Loznice, sutra će u hali Ustanove za fizičku kulturu „Lagator“ biti održana završnica Dečije lige u rukometu u organizaciji Rukometnog saveza grada Loznice. Od 9 do 12 časova na terenu će se nadmetati oko 200 dečaka i devojčica uzrasta do 11 godina, polaznika projekta „Rukomet u škole“.

Dečija liga predstavlja završnicu još jedne rukometne sezone koja počinje početkom jeseni i traje tokom cele školske godine. Kroz utakmice, druženje i takmičenje, najmlađi učesnici imaju priliku da razvijaju sportske veštine, ali i vrednosti koje sport nosi – timski duh, odgovornost, poštovanje protivnika i fer-plej.

Upravo iz želje da se što više dece uključi u sport i stekne zdrave životne navike, pre tri godine pokrenut je projekat „Rukomet u škole“. Prve su interesovanje pokazale četiri osnovne škole, da bi se ubrzo pridružile još četiri. Kako bi obezbedio jednake uslove za rad, Rukometni savez grada Loznice školama je donirao svu neophodnu rukometnu opremu.

Poseban akcenat stavljen je na stručan rad sa najmlađima, pa savez kontinuirano ulaže u edukaciju i usavršavanje trenerskog kadra. Rezultati takvog pristupa vidljivi su iz godine u godinu kroz sve veći broj dece uključene u program i kvalitet rada na terenu.

Zahvaljujući podršci Grada Loznice, koji već četvrtu godinu finansira rad Rukometnog saveza grada, omogućeno je stabilno funkcionisanje programa, kao i učešće mladih rukometaša na brojnim turnirima i manifestacijama. Dobra saradnja ostvarena je i sa Rukometnim savezom Srbije, koji pruža podršku razvoju rukometa među najmlađima.

Predsednica Rukometnog saveza grada Loznice, Slađana Lakićević, ističe da je završnica Dečije lige mnogo više od sportskog nadmetanja, jer predstavlja priliku da se na jednom mestu okupe deca, roditelji, treneri i svi oni koji učestvuju u razvoju rukometa u gradu. Ujedno se zahvaljuje Gradu Loznici i Ustanovi za fizičku kulturu „Lagator“ na podršci koju pružaju radu sa najmlađim sportistima.

Program obeležavanja Dana grada biće nastavljen i narednih dana, a završiće se Svečanom akademijom 16. juna.

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