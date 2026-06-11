Dragana Lukić: Ulaganje u porodicu ulaganje je u budućnost društva

Programima posvećenim porodici danas je u Loznici počelo obeležavanje Dana grada. Tokom trosatne manifestacije najmlađi sugrađani imali su priliku da uživaju u muzičkom programu Osnovne muzičke škole „Vuk Karadžić“, ali i u brojnim kreativnim i edukativnim sadržajima.

Za decu su organizovane radionice „Moj apotekar“, „Kreativni kutak“, porodična zabava Predškolske ustanove „Bambi“, umetnička radionica „Mašta bašta“ i Montessori programi, dok su odrasli mogli da se informišu o hraniteljstvu, radu Centra za socijalni rad, kao i o procesu vantelesne oplodnje kroz aktivnosti Udruženja „Roda“.

Manifestaciju je otvorila gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, ističući da je porodica temelj svakog društva.

„Porodica je mesto gde učimo prve lekcije o ljubavi, pažnji i razumevanju. Zdrava porodica znači zdravo društvo, a zdravo društvo znači jaku i stabilnu državu“, poručila je Lukićeva.

Govoreći o merama podrške porodici, ona je podsetila da Loznica godinama sprovodi pronatalitetnu politiku kroz finansijsku pomoć za sklapanje prvog braka, podršku za prvo, drugo i treće dete, blizance, kao i za nezaposlene majke tokom prve godine nakon porođaja. Grad obezbeđuje i besplatan boravak u vrtiću za treće i svako naredno dete.

Lukićeva je navela da su prošle godine prošireni kapaciteti Predškolske ustanove „Bambi“ u Lipničkom Šoru, ali da potrebe i dalje prevazilaze postojeće mogućnosti.

„U pregovorima smo sa još jednom privatnom predškolskom ustanovom koja treba da dobije licencu kako bismo mogli da sufinansiramo boravak dece. Trajno rešenje je izgradnja novog vrtića. U toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije i očekujemo početak radova tokom ove godine, kako bi objekat bio završen naredne godine i kako bismo konačno ukinuli listu čekanja“, rekla je gradonačelnica.

Ona je podsetila i da mladi bračni parovi mogu da konkurišu za meru kupovine kuće sa okućnicom na selu, koju su do sada iskoristila 22 para.

Grad pruža podršku i parovima koji prolaze kroz proces vantelesne oplodnje, za šta je ove godine izdvojeno pet miliona dinara. Zahvaljujući toj meri, na svet je do sada došlo 14 beba.

Posebna pažnja, kako je istaknuto, posvećena je deci sa razvojnim poteškoćama. U Banji Koviljači planirano je proširenje kapaciteta dnevnog boravka „Sunce“, a u toku je proces dobijanja licence za rad sa korisnicima starijim od 26 godina.

„Nadamo se da ćemo od 1. septembra imati kvalitetan dnevni boravak i za starije korisnike, ali i uslugu predaha koja će roditeljima omogućiti neophodan odmor, ali i mogućnost da se zaposle “, rekla je Lukićeva.

Prema njenim rečima, sve mere koje grad sprovodi imaju zajednički cilj – ulaganje u porodicu i stvaranje boljih uslova za život svih generacija.

Program obeležavanja Dana grada Loznice biće nastavljen i narednih dana brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima.