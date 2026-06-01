Održana 67. redovna sednica Gradskog veća Loznice

Na 67. redovnoj sednici Gradskog veća grada Loznice, većnici su najpre razmatrali Nacrt odluke o završnom računu budžeta grada Loznice za 2025. godinu i, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, prosledili ga Skupštini grada na dalje razmatranje i usvajanje.

U nastavku sednice, a u susret predstojećem obeležavanju Dana grada Loznice, Gradsko veće dalo je saglasnost JKP „Parking servis“ Loznica da 16. juna 2026. godine ne vrši naplatu usluge korišćenja javnih parkirališta na teritoriji grada.

Većnici su potom razmatrali predloge odluka o raspisivanju tri javna konkursa za bespovratno sufinansiranje aktivnosti investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada. Reč je o konkursima koji se odnose na unapređenje instalacija, obnovu krovova, kao i uređenje i opremanje zajedničkih delova stambenih i stambeno-poslovnih objekata.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je predsednik Komisije za energetsku efikasnost Dejan Stalović, koji je istakao da je za realizaciju sva tri konkursa planirano ukupno 10,5 miliona dinara, odnosno po 3,5 miliona dinara za svaku od mera. Kako je naveo, učešće grada u pojedinačnim projektima iznosiće do 50 odsto vrednosti investicije, dok će pravo učešća na konkursima imati stambene i stambeno-poslovne zgrade sa teritorije grada Loznice.