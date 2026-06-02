KMF Loznica Grad 2018 demantovao navode o odlasku igrača

KMF Loznica Grad 2018, aktuelni šampion Srbije i osvajač duple krune u prethodnoj sezoni, oglasio se saopštenjem povodom informacija koje su se poslednjih dana pojavile u javnosti, a koje se odnose na navodne odlaske pojedinih igrača iz kluba.

U saopštenju objavljenom na zvaničnim kanalima kluba ističe se da informacije o odlasku igrača nisu tačne i da će javnost o svim kadrovskim promenama biti blagovremeno obaveštena isključivo putem zvaničnih klupskih kanala komunikacije.

– KMF Loznica Grad 2018 želi jasno da istakne da takve tvrdnje nisu tačne. Klub će, kao i do sada, sve zvanične informacije o igračkom kadru, produžecima saradnje, dolascima i odlascima igrača, objavljivati isključivo putem svojih zvaničnih kanala komunikacije. Molimo javnost, navijače i sportske radnike da ne nasedaju na neproverene informacije i glasine koje mogu naneti štetu klubu, igračima i atmosferi pred izazove koji nas očekuju – navodi se u saopštenju.

Iz kluba poručuju da nastavljaju sa ozbiljnim radom i pripremama za narednu sezonu, uz ambicije koje prate renome aktuelnog prvaka Srbije.

– KMF Loznica Grad 2018 nastavlja ozbiljan rad, sa jasnim ciljevima i ambicijama koje prate renome aktuelnog šampiona Srbije – zaključuje se u saopštenju.