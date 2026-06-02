3. јун 2026.

Željko Stanić na čelu Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga (video+foto)

3. јун 2026.
stanic zeljko

Na izbornoj sednici održanoj 2. juna 2026. godine, za novog predsednika Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga izabran je Željko Stanić, dugogodišnji sportski radnik i istaknuti fudbalski funkcioner iz Krupnja.

Stanić je gotovo dve decenije svoj rad, znanje i energiju posvetio razvoju i unapređenju fudbala na području Mačvanskog okruga, Regiona Zapadne Srbije i šire. Njegov doprinos fudbalskoj organizaciji i razvoju sporta prepoznat je među klubovima i sportskim radnicima, koji su mu tokom godina ukazivali veliko poverenje. Za predsednika Opštinskog fudbalskog saveza Krupanj biran je čak pet puta, što najbolje potvrđuje ugled koji uživa u fudbalskim krugovima.

Na mesto predsednika FSMO dolazi nakon dva veoma uspešna mandata svojih prethodnika, Dragoslava Josipovića i Vlastimira Lukića, koji su sproveli značajnu reorganizaciju saveza. Zahvaljujući njihovom radu, Fudbalski savez Mačvanskog okruga danas funkcioniše na visokom nivou i predstavlja jedan od najbolje organizovanih saveza u regionu.

Pred novim predsednikom nalazi se veliki posao, ali i odgovornost da nastavi započeti razvoj i dodatno unapredi rad saveza. U svom prvom obraćanju nakon izbora, Stanić je istakao da će jedan od prioriteta biti još odlučnija borba za regularnost takmičenja, posebno u međuopštinskim ligama. Kao važnu novinu najavio je uvođenje obaveznog snimanja utakmica, što bi trebalo da doprinese većoj transparentnosti i regularnosti takmičenja.

Za članove Izvršnog odbora predložio je tim iskusnih i uglednih sportskih radnika: Nemanju Savića, Damira Vučetića, Dragana Živanovića, Nikolu Stanojevića, Milana Begovića, Marka Petrovića i Dragana Gajića. Preostala tri mesta u Izvršnom odboru biće popunjena predstavnicima Fudbalskog saveza Loznice i Fudbalskog saveza Šapca.

Izborom Željka Stanića započinje novo poglavlje u radu Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga, uz očekivanja da će dosadašnji rezultati biti dodatno unapređeni, a razvoj fudbala na području okruga nastavljen još snažnijim tempom.

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