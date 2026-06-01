Aleksandar Mitrović među vernicima na slavi u Bradićima (video)

Svetom arhijerejskom liturgijom, kojom je načalstvovao Episkop šabački gospodin Jerotej uz sasluženje sveštenstva, danas je u Bradiću svečano obeležena hramovna slava posvećena Svetoj Trojici.

Veliki broj vernika okupio se u porti hrama kako bi prisustvovao bogosluženju i proslavi jednog od najznačajnijih praznika u crkvenom kalendaru. Među prisutnima bio je i reprezentativac Srbije i fudbaler saudijskog Al Hilala, Aleksandar Mitrović, čije je prisustvo privuklo posebnu pažnju okupljenih meštana i gostiju.

Svečanosti su prisustvovali i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, zamenik ambasadora Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Konanihin, kao i brojni ugledni gosti, vernici i meštani ovog kraja.

Praznik Svete Trojice i ove godine okupio je narod u duhu zajedništva, molitve i poštovanja prema hramu koji ima posebno mesto u duhovnom životu Bradića i okolnih sela.

Obeležavanje hramovne slave bilo je prilika da se još jednom istakne značaj očuvanja vere, tradicije i duhovnog nasleđa koje se u ovom kraju brižno čuva i prenosi sa generacije na generaciju.

Uz liturgiju, druženje i prazničnu atmosferu, Bradić je i ove godine pokazao koliko su vera, porodica i zajedništvo važan deo života ljudi u Jadranskom kraju.

