Gde u Srbiji kupiti nekretninu za odmor, život ili izdavanje

Sve više kupaca u Srbiji traži nekretninu koja može da služi kao mesto za odmor, porodični prostor za mirniji život ili investicija za izdavanje. Takva odluka traži više od jednostavnog poređenja cena po kvadratu. Važno je gledati lokaciju, pristupne puteve, turističku sezonu, održavanje, troškove opremanja, ali i to ko će tu nekretninu koristiti za pet ili deset godina.

Generalno, istraživanja pokazuju da tržište nekretnina u Srbiji raste. Prema podacima RGZ-a, vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u prvom kvartalu 2025. iznosila je 1,7 milijardi evra, dok je zabeleženo 28.705 kupoprodajnih ugovora. Stanovi su imali najveći udeo u vrednosti prometa, čak 59%, što jasno govori da kupci i dalje veruju da su stambene jedinice najbolji obliku ulaganja. Međutim, sve više je onih koji kupuju kuće u malim gradovima, vikendice ili čak nekretnine u ruralnim područjima jer žele mirniji život ali i mogućnost da zarade.

Banje – siguran izbor za odmor i izdavanje

Ako tražite nekretninu koja može da služi i za lični odmor i za izdavanje, banje su među najlogičnijim izborima. Za razliku od klasičnih letnjih destinacija, banjska mesta imaju dužu sezonu. Ljudi dolaze zbog odmora, lečenja, vikend begova, wellness sadržaja i mirnijeg ritma života.

Srbija je u 2024. ostvarila više od 12,6 miliona turističkih noćenja, a među najposećenijim izabranim turističkim mestima bili su Zlatibor, Beograd, Vrnjačka Banja, Kopaonik i Sokobanja.

Sokobanja je u 2025. godini zabeležila 447.597 noćenja, dok je Vrnjačka Banja ostvarila 660.778 noćenja i značajan rast turističkog prometa. Ovi podaci pokazuju da banje u Srbiji imaju stabilnu potražnju, produženu sezonu i dobar potencijal za apartmane koji se koriste za odmor, ali i za izdavanje.

Posebno je zanimljiva Sokobanja jer spaja banjski turizam, neverovatnu prirodu i dobru saobraćajnu povezanost. Ozren, Rtanj, Bovansko jezero, Lepterija, parkovi, šetališta i centar mesta daju joj sadržaj koji ne zavisi samo od jedne sezone. Zato kupci koji razmišljaju o apartmanu za izdavanje često gledaju upravo ovu destinaciju. Ukoliko želite modernu novogradnju u banjskom mestu, vredi pogledati nekretnine koje nudi Sokobanja kroz projekte namenjene kupcima koji traže stan za odmor, život ili investiciju.

Planine – odlične za turizam, ali je potreban i veći budžet

Zlatibor, Kopaonik, Tara i Divčibare su naši najveći planinski turistički centri decenijama unazad. Nekretnine na planini mogu biti odlične za izdavanje, posebno ako se nalaze blizu centra, ski-staza, jezera, vidikovaca ili pešačkih ruta. Međutim, kod ovih lokacija treba pažljivo računati početno ulaganje.

Stan na nekoj od popularnih planina u Srbiji često nije dovoljan sam po sebi. Gosti očekuju dobru opremljenost, parking, grejanje, internet, terasu, pogled i brz pristup sadržajima. Ako kupujete radi izdavanja, unapred proverite koliki su mesečni troškovi održavanja, da li zgrada ima upravnika, koliko košta grejanje tokom zime i da li postoji neko ko može da dočekuje goste, čisti apartman i rešava sitne kvarove.

Tu je korisno razmišljati kao vlasnik smeštaja, a ne samo kao kupac. Dobar raspored, kvalitetna kuhinja, udoban ležaj i funkcionalno kupatilo mogu značajno uticati na popunjenost. Ukoliko želite da se izdvojite iz mase onih koji rentiraju apartmane na planinama, pogotovo na Zlatiboru, morate vašu nekretninu za iznajmljivanje dovesti u tip top stanje.

Manji gradovi – bolji odnos cene i kvaliteta života

Za opušteniji život su često bolji manji gradovi nego Beograd, Novi Sad ili Niš. Loznica, Valjevo, Kragujevac, Čačak, Zrenjanin, Sombor, Subotica i slični centri mogu biti dobar izbor za porodice, ljude koji rade online ili one koji žele više prostora za isti novac.

Prednost manjih gradova je u tome što se po ceni manjeg stana u Beogradu, može kupiti veći stan, kuća sa dvorištem ili čak sa velikim imanjem. Važno je proveriti blizinu doma zdravlja, škole, vrtića, pijace, javnog prevoza i glavnih saobraćajnica. Ako planirate život u manjem gradu, nemojte gledati samo vikend-utisak. Prošetajte kroz mesto radnim danom, proverite parking, buku, prodavnice, lekare i komšiluk.

Kod kupovine kuće posebno obratite pažnju na stanje u kojem se nalazi. Dobro pregledajte krov, stolariju, instalacije i grejanje. Nekretnina koja deluje povoljno može tražiti ozbiljna ulaganja. Zato pre odluke pročitajte i savete o tome kako se radi detaljna priprema nekretnine pre prodaje, jer isti ili slični kriterijumi pomažu i kupcu da uoči slabosti objekta.

Sela i etno-destinacije – dobra prilika za one koji imaju plan

Ruralni turizam u Srbiji ima sve veći potencijal. Ljudi traže mir, prirodu, domaću hranu, dvorište, pogled i autentičan ambijent. Kuća na selu može biti odlična za lični odmor, ali i za izdavanje vikendom, naročito ako se nalazi blizu reke, planine, manastira, jezera ili poznate turističke rute.

Ipak, kupovina seoske kuće traži realan plan i proveru. Proverite put, vodu, struju, kanalizaciju, internet, grejanje i udaljenost od prodavnice. Ako želite da primate goste, razmislite o dodatnom kupatilu, dvorišnom mobilijaru, roštilju, parkingu i prostoru za decu. Primeri lokalnog razvoja pokazuju da ruralni turizam može da raste kada se kombinuju smeštaj, priroda i dodatni sadržaji.

Kako izračunati da li se kupovina nekretnine za izdavanje, odmor ili život isplati?

Pre kupovine napravite računicu koja uključuje sve troškove, a ne samo cenu kvadrata. Ako nekretninu kupujete za izdavanje, krenite od realne godišnje popunjenosti. Na primer, ako apartman možete izdavati 80 do 120 dana godišnje, pomnožite prosečnu cenu noćenja sa brojem dana, pa od tog iznosa oduzmite troškove čišćenja, provizije platformi, poreze, režije, održavanje i zamenu opreme.

Kod nekretnine za odmor računica izgleda drugačije. Tada gledate koliko često ćete je koristiti, koliko biste inače potrošili na smeštaj tokom godine i koliko vam znači da imate svoj prostor na omiljenoj destinaciji. Ako stan ili kuću koristite samo nekoliko puta godišnje, vredi razmisliti o kombinovanom modelu: deo godine za lični odmor, a deo za kratkoročno izdavanje.

Za život je najvažnije uporediti cenu kupovine sa kvalitetom svakodnevice. Blizina škole, posla, lekara, prodavnica, parkinga, šetališta i dobrih puteva često vredi više od nekoliko kvadrata razlike. Dobra nekretnina treba da vam donese komfor i dugoročnu vrednost, bilo da u njoj živite, odmarate ili je izdajete.

Najbolja lokacija za kupovinu nekretnine u Srbiji zavisi od cilja. Za odmor i izdavanje posebno su zanimljive banje, planine i veliki gradovi. Za mirniji život dobar izbor mogu biti manji gradovi a za one koji imaju jasnu ideju i spremnost da ulože dodatni trud, seoska domaćinstva mogu postati odličan spoj ličnog uživanja i dodatne zarade.

