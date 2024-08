Najčešće greške koje pravimo tokom renoviranja doma

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Bez obzira na to koliko je velik naš dom, gde se nalazi i koliko prostorima imamo u njemu, verovatno postoji najmanje nekoliko stvari koje bismo rado promenili. Bilo da se radi o boji zidova, pločicama u kupatilu, podu u dnevnoj sobi ili rasporedu na terasi, kozmetičke promene koje možemo da unesemo u svoj dom učiniće ga prijatnijim, lepšim i vrednijim. Takođe, postoje promene koje nisu kozmetičkog nego strukturalnog karaktera i koje se rade najčešće u starim prostorima, odnosno stanovima i kućama koji se nikada nisu renovirali ili čije su instalacije toliko zastarele i dotrajale da je neophodno promeniti ih. Ipak, ma koliko renoviranja bila dobra i korisna, ne predstavljaju sve ideje koje imate uvek najbolje rešenje, i zbog toga je važno da znate kako da odaberete prave projekte za renoviranje. Ako i vi strepite da ćete napraviti neke greške tokom ovog procesa, evo nekoliko saveta koji bi mogli da vam pomognu da izbegnete probleme i da sredite svoj dom najbolje što možete!

Napravite dobar plan

Renoviranje doma je širok pojam i najveći problem koji može da vam se desi jeste da ne napravite precizan i detaljan plan toga šta ćete raditi tokom renoviranja. Mnogi krenu od toga da samo žele da promene nameštaj, pa kada iznesu stari nameštaj iz doma shvate da su im podovi u katastrofalnom stanju, a kada srede podove uvide da je tokom tog procesa došlo do oštećenja vrata, te nastave renoviranje tako što promene vrata i – kad su već sve to uradili – okreče ceo dom. Ovakvo stihijsko planiranje nema nikakvog smisla jer ćete uvek pronalaziti stvari koje biste mogli da uradite i projekte na koje biste mogli da potrošite novac, i tako možete da radite u nedogled. Umesto toga, napravite spisak projekata koji imaju najviše smisla i u koji želite da uložite novac, budite sigurni da ste napravili pravi izbor, i krenite da se bavite projektima po nekom redosledu. Samo ako imate plan koji vas vodi od tačke A do tačke B, pa tek onda do tačaka C, D, E i ostalih ćete moći da budete uspešni tokom renoviranja.

Obratite pažnju na sigurnost i bezbednost

Renoviranje se najčešće radi u domovima koji su stari i nefunkcionalni, ili pak u prostorima koji se nalaze u takozvanom izvornom stanju, odnosno koji se nikada nisu sređivali. Stoga su glavni ciljevi renoviranja povećana funkcionalnost i vizuelni izgled doma, ali to ne znači da bi trebalo da zaboravite na bezbednost i sigurnost svog životnog prostora. Sasvim suprotno, morate da imate na umu da su ovo ključne stvari savremenog doba i da je renoviranje zapravo prilika da dovedete svoju bezbednost na jedan potpuno novi nivo. Ova odluka je dobra i pozitivna na nekoliko načina, pa ako se odlučite za, na primer, stabilna aluminijumska vrata za stan, ne samo da ćete učiniti svoj dom bezbednim, već ćete unaprediti njegov izgled i uvećati njegovu vrednost. Sve ove stvari igraju ulogu u tome kako se vi osećate kada ste kod kuće i kako provodite vreme sa svojom porodicom i prijateljima, te nemojte smetnuti bezbednost s uma ni u kom slučaju.

Ne zaboravite na novac

Da bi vaše renoviranje imalo smisla ne samo u kratkoročnom kontekstu, već i na duge staze, ono mora da bude finansijski isplativo i smisleno. Drugim rečima, ako potrošite previše i ako budete morali da pozajmljujete novac od prijatelja ili da dižete kredite kod banke, ovo renoviranje vam neće ostati u dobrom sećanju. Sa druge strane, ako potrošite mnogo novca na pogrešne projekte, nećete dobiti efekat kojem ste se nadali, a to takođe nema smisla. Stoga je ključno da razmislite o novcu pre no što krenete sa renoviranjem i da napravite adekvatan finansijski plan. Naravno, morate da uzmete u obzir i eventualne korekcije cena materijala i radne snage, ali tek kada stavite sve na papir znaćete koliko možete da uradite i za koje projekte možete da se odlučite.

Fokusirajte se na prostore koje stalno koristite

Iako je divno imati prostrano dvorište i sređenu garažu, ovo ipak nisu prostori koji se stalno koriste i na koje bi trebalo da trošite novac. Umesto toga, fokusirajte se na prostore kao što su vaša kuhinja, kupatilo i dnevna soba jer ovde provodite najviše vremena, kako sami ili sa svojom porodicom, tako i sa gostima i ljudima koji vas posećuju. Kada sređujete te prostore, uradite sve što možete da oni odgovaraju vama i vašim svakodnevnim potrebama, što je najvažnije kod kupatila, na primer, koje mora da bude savršeno da bi bilo u skladu sa očekivanjima savremenog načina života.

Renoviranje životnog prostora je kompleksan i slojevit postupak, kao i proces pun potencijalnih problema. Zato, pratite ova uputstva i uspećete da dođete do doma koji je savršen, udoban i vrlo prijatan!

