Nadežda Lukić iz Runjana kod Loznice slavi stoti rođendan

Nadežda Nada Lukić iz sela Runjana, nadomak Loznice, penzionisana službenica Medicinskog centra u Loznici, učesnica Drugog svetskog rata, koji je najviše provela na sovjetskom frontu za čije ju je zasluge odlikovao lično predsednik Rusije, Vladimir Putin, za koji dan slavi 100-ti rođendan.

Ove, još duhovno i fizički krepke starice, koja slavi Svetoga Nikolu, prvi su se setili nadležni iz Eparhije šabačke SPC, arhimandrit Nifont Pavlović, arhijefrejski zamenik, i njegovi saradnici. Oni su uputili molbu episkopu Fotiju, koji je administrator u šabačkoj eparhiji, posle upokojenja vladike Lavrentija, da starici daruju nešto povodom 100. rođendana. Po njenoj želji, odlučeno je da to bude deset kubnih metara drva. Vladika Fotije je blagoslovio dar, koji će starici, tačno na rođendan, da uruči paroh runjanski Vlado Ivanović.

– Ova vest baš me ganula, jer je divno da su me se setili ljudi iz naše Crkve, jer sam, uvek, bila svesna da nas je vera održala – kaže Nada, čije je ratne zasluge prvo otkrio naš list sa Boračkom organizacijom u Loznici, čiji joj je predsednik, Života Isaković, proletos, sa prijateljima, pocepao i uneo u šupu sva drva.

V.Mitrić Novosti.Rs

