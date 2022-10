MALI ZVORNIK Potpisan ugovor o gradnji kuće porodice Ametović

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Dragan Ametović (38) iz Radalja, samohrani otac sa troje dece, kojem će opština Mali Zvornik obnoviti porodičnu kuću potpisao je u Centru za socijalni rad u Malom Zvorniku sa predstavnicima ove ustanove i izvođačem radova, Samostalnom zanatskom radnjom „Gradnja“ iz Radalja ugovor o gradnji kuće.

Izvođaču radova koji ima rok od 60 dana da izvrši sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju kuće juče je uplaćen avans od 1.000.000 dinara, koje je Ametović namenski dobio iz budžeta opštine.

Prema rečima građevinskog inženjera, Zorana Brkića, koji je u ime Opštinske uprave prisustvovao potpisivanju ugovora, izvođač je u obavezi da počne sa radovima najkasnije 16 dana od uplate avansa.

On je rekao da je važno da radovi na objektu budu obavljeni u predviđenom roku, ali da je još važnije da posao bude obavljen kvalitetno, dodajući da su vremenski uslovi takođe veoma bitni i da se nada da će potrajati lepo vreme i pogodovati ovim poslovima.

Brkić je naveo da predstoji kompletna rekonstrukcija i sanacija kuće, uz izgradnju novih oko 28 kvadrata za potrebe uređenja kupatila i terase, koji trenutno ne postoje u okviru kuće.

Predviđena je celokupna obnova zidova i podova, zamena krovnog pokrivača i stolarije, postavljanje termoizolacije i izrada fasade na kući.

Postojeći objekat zauzima površinu od 78, 50 m2 bruto, dok će buduća kuća imati bruto 105,74 m2.

Ako se radovi budu odvijali po planu i ne bude prekida usled padavina, Ametovići bi u novi dom mogli da se usele oko Nove godine.

Do tada oni će boraviti u privremenom smeštaju u stanu Osnovne škole „Stevan Filipović“, koji je opština Mali Zvornik obezbedila i uredila prema potrebama članova porodice.

Predsednik opštine, Zoran Jevtić, rekao je da je proteklih dana o trošku opštine izvršena sanacija mokrog čvora i obnova kupatila u stanu, kao i krečenje i opremanje kompletnog prostora, te da se porodica Ametović preselila u školski stan, pošto se bliži početak radova na obnovi kuće.

On je rekao da je opština takođe obezbedila nadzor nad izvođenjem radova koji predstoje na rekonstrukciji, sanaciji i dogradnji porodične kuće Ametovića.

Dragan Ametović je potvrdio da su on i njegovo troje dece sada dobro nakon otpuštanja iz bolnice gde su bili nekoliko dana na lečenju zbog udisanja ugljen dioksida, dodajući da su to pokazali i zdravstveni pregledi koje su on i deca nedavno obavili.

Ametović je rekao da deca trenutno imaju sve što im je neophodno za život, dovoljno hrane, odeće i ogreva, te da zimu dočekuju zbrinuti, zahvaljujući opštini i sugrađanima koji su se odazvali i pomogli, posle tragedije koja ga je zadesila pre mesec dana, kada je od trovanja gasom preminuo njegov devetogodišnji sin Nemanja.

Najstarija među decom, devojčica Milka (11), ide u 5. rarzred Osnovne škole „Stevan Filipović“ u Radalju, sedmogodišnji Aleksandar ide u 1. razred osnovne škole u Lipovom Brdu, dok najmlađa ćerka ima samo 3 godine.

Budući da su odlični učenici i da vole školu, kakav je bio i Nemanja, otac dece kaže da mu je nakon izgradnje kuće najvažnije da se deca odškoluju i postanu dobri ljudi, te da će svi njegovi napori u budućem periodu ići u tom pravcu.

Direktorka Centra za socijalni rad u Malom Zvorniku, Biljana Kojić, rekla je da će ova ustanova nastaviti da brine o četvoročlanoj porodici Ametović iz Radalja i u saradnji sa lokalnom samoupravom i školom činiti sve da omogući i podrži pravilan razvoj i odgoj dece.

Ona je podsetila da je opština Mali Zvornik obezbedila 1.000.000 dinara iz budžeta lokalne samouprave za uplatu avansa izvođaču za izgradnju kuće porodice Ametović, te da je transakcija obavljena preko Centra za socijalni rad.

Kojić je rekla da je ova ustanova sprovela proceduru nabavke izvođača radova i da nije oglašavana javna nabavka, već da su poslate ponude na 3 adrese lokalnih građevinskih firmi.

Prema njenim rečima, javile su se 2 firme sa teritorije opštine Mali Zvornik, a ponuda SZR „Gradnja“ iz Radalja izabrana je kao najpovoljnija.

Navodeći da procenjena vrednost ukupnih radova na obnovi porodične kuće Ametovića prema projektu iznosi 3.122.486 dinara, direktorka Centra za socijalni rad rekla je da očekuje da će lokalna samouprava, osim uplaćenog avansa od 1.000.000, obezbediti i ostatak potrebnih sredstava, te da veruje da će deo sredstava biti prikupljen i iz humanitarnih akcija koje sprovode građani.

Ona je podsetila da je lokalna samouprava sugerisala svima koji prikupljaju novčanu pomoć za Ametoviće da sakupljena sredstva radi sigurnosti doniraju porodici preko Centra za socijalni rad i doprinesu da članovi ove porodice što pre dobije svoj dom.

Direktorka je saopštila da Centar za socijalni rad namerava da pozove i okupi pravna i fizička lica koja su realizovala humanitarne akcije za pomoć porodici Ametović da pomoć koju su sakupili uruče Draganu Ametoviću i pozvala sugrađane da nastave sa prikupljanjem pomoći za ovu porodicu, budući da će nakon obnove kuće biti potrebno opremanje prostorija nameštajem.

Kojić je podsetila da je zahvaljujući dobrovoljnim novčanim prilozima zaposlenih u organima lokalne samouprave, ustanovama i javnim preduzećima, kao i prilozima ostalih građana prikupljena pomoć za izmirenje duga za utrošenu električnu energiju od oko 330.000 dinara koji je porodica Ametović imala prema Elektroprivredi Srbije, te da je kasnije prikupljeno još 330.000 dinara za pomoć u izgradnji kuće.

Akcije su podržali lokalni funkcioneri, članovi Opštinskog veća, odbornici u Skupštini opštine, zaposleni u Opštinskoj upravi, školama, Predškolskoj ustanovi „Crvenkapa“, Biblioteci „17. septembar“, Domu zdravlja i Turističkoj organizaciji opštine Mali Zvornik.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp