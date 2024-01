Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Loznica je od sada bogatija za jedno posebno mesto – dramski studio “Naopako” prostor namenjen mladim talentima i ljubiteljima glume.

Dramski studio “Naopako” donosi osveženje u kulturnom životu našeg grada I otvara svoja vrata 3. Februara u ulici Vojvode Mišića 2. Polaznici će dobiti priliku da kroz prilagođene vežbe na kreativan način razvijaju svoj govor i telo.

Jedan od ciljeva studija je stvaranje malog teatra, gde će polaznici zajedničkim snagama uz pomoć iskusnih glumaca I reditelja stvarati svoje predstave I filmove. Ova inicijativa ima za cilj podsticanje timskog rada, kreativnosti i samopouzdanja među polaznicima.

Časovi će se održavati vikendom po grupama (deca od 1. do 3. razreda, 4. do 7. razreda, i učenici od 8. do 4. razreda srednje škole)

Dramski studio „Naopako“, vodi glumac Rastko Mićić.

Rastko Mićić, rođen 1996. godine u Loznici. Završio je Akademiju umetnosti u Novom Sadu 2019. godine smer gluma na srpskom jeziku u klasi prof. Borisa Isakovića.

Do sada ste ga mogli gledati u serijama „12 reči“, „U klinču“, filmu „Dunav“.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem instagram naloga ili na broj telefona +38166007229

