Vaš izgled govori mnogo o vama, a mi vam otkrivamo kako da vam kosa izgleda na razgovoru za posao. Prvi utisak je kažu i najvažniji, a naročito ako je u pitanju razgovor za posao.

Razgovori za posao mogu biti stresni i svakako želimo da ostavimo najbolji utisak. Za dobar prvi utisak važno je da izgledate samouvereno, sređeno i poslovno. Frizura u ovom slučaju igra veoma značajnu ulogu.

Kako treba da vam izgleda kosa na razgovoru za posao? Bez obzira za koji posao aplicirate i da li ćete posao raditi od kuće u pidžami ili u renomiranoj kancelariji, važno je da svojim izgledom navedete poslodavca da baš vas odabere.

Naravno, uz izgled morate imati i potrebne kvalifikacije i znanje, ali taj prvi momenat kada se upoznajete sa svojim budućim poslodavcem može vam dati početnu prednost. Postoji neki poslovni kodeks oblačenja, ali i stilizovanja za razgovor za posao. Ne moraju to biti neki kruti i strogi krojevi, niti staromodne zalizane frizure. Baš naprotiv, samim izgledom imate priliku da predstavite svoj stav i samopouzdanje, kao i da ste zadovoljni svojim životom.

U nastavku teksta govorićemo vam o tome kako da vam kosa izgleda na razgovoru za posao, odnosno šta je to imperativ, a šta vaša slobodna volja. Naravno daćemo vam i predloge nekih frizura koje po mišljenjima psihologa odaju poslovan i smeo izgled, kakav verovatno i želite da pokažete.

Zdrava kosa je najvažnija

Najvažnije od svega je da na razgovoru za posao izgledate negovano i da držite do sebe. Jedna moderna žena ne sme sebi dozvoliti da izgleda kao da joj je kosa prljava ili izgorela od farbanja. Kosa mora biti negovana i verujte nam najbolji utisak ostavićete, ako vam je kosa zdrava, uredna i lepa, bez obzira na izbor frizure.

Do zdrave kose se može doći, ali je put duži nego što mislite. Godine korišćenja hemijskih, agresivnih preparata za negu kose, svakodnevno stilizovanje i često farbanje kose uzima svoj danak zdravlju i lepoti kose. Neadekvatna nega kose izložene različitim vremenskim prilikama takođe ima svoje posledice.

Opada vam kosa? I to može biti jedan od znakova neadekvatne nege kose. Sigurno ne želite da se na razgovoru za posao pojavite sa proređenom, neizglednom kosom. Ako ste muškarac to za vas možda i neće biti velika prepreka. Svakako bolji utisak ćete ostaviti sa negovanom i bujnom kosom. Zato na vreme vodite računa o svojoj kosi.

Korisni saveti za negu kose

Izbacite iz upotrebe hemijske preparate za negu kose. Birajte uvek šampone za kosu bez sulfata. Oni sa prirodnim sastojcima pružiće vam neophodnu negu i vaša kosa ubrzo će postati zdrava i sjajna.

Balzam obavezno koristite nakon svakog pranja kose, a ukoliko vam je kosa dosta suva obrnuto pranje kose može vam pomoći.

Stare aparate za stilizovanje kose koji rade na principu toplote izbacite iz upotrebe. Birajte kvalitetne aparate sa novim, savremenim tehnologijama koje manje oštećuju kosu. Uvek koristite neku zaštitu za kosu od toplote i UV zraka, jer je to važno ako ne želite da vam kosa izgleda poput slame.

Zamenite standardne farbe za kosu prirodnim ili bar onim koje ne sadrže amonijak. Obavezno koristite maske koje sadrže proteine ili neko hranjivo pakovanje. Barem jednom u tri meseca svojoj kosi priuštite tretman dubinskog pranja kose, značiće vam.

Izbegavajte preparate za stilizovanje kose koji je dodatno isušuju poput gelova za kosu i odaberite manje štetne preparate poput krema za kosu sa prirodnim sastojcima.

Ovo su samo neki od predloga kako da svoju kosu dovedete u red pre nego što vam njen izgled pokvari šansu za dobar posao. Naravno, za sve ove promene potrebno je vreme, zato vam predstavljamo i jedno ekspres rešenje koje možete isprobati neposredno pred razgovor za posao.

Kao što postoje razne tehnike kako pronaći posao, tako postoje i mali trikovi kako da zablistate na razgovoru za posao.

Kosu operite šamponom bez štetnih sastojaka

Birajte onaj sa aktivnim prirodnim sastojcima. Nakon toga na kosu nanesite hidrirajući balzam i ostavite da deluje nekoliko minuta. Obavezno ga ispirajte mlakom vodom kako bi se kutikule zatvorile i vlažnost ostala unutar kose.

Na kraju kosu isperite nekim rastvorom sa jabukovim sirćetom ili limunovim sokom. Verujte na reč, kosa je odmah nakon ispiranja mekša i sjajnija i ne morate se brinuti zbog mirisa. Ispariće dok osušite kosu. Pomešajte dve trećine vode sa jednom trećinom sirćeta ili limunovog soka i time isperite kosu. Na kraju kosu dobro prosušite peškirom.

Pametno koristite fen

Ukoliko više volite ili jednostavno nemate vremena kosu osušite fenom za kosu ili još bolje rotirajućom četkom. U drugom slučaju imaćete brzo osušenu kosu punu sjaja i volumena, a uz to savršeno oblikovanu kao da ste tek izašle iz salona. Ako ipak kosu sušite fenom, sušite je naopačke. Nagnite glavu unapred tako da vam kosa pada ispod grudi, a onda je osušite fenom idući od korena ka krajevima.

Zaštita za kosu od toplote pre feniranja se podrazumeva. Dobićete brzo dosta volumena i kosu koja izgleda lepo i besprekorno zdravo. Ako imate problem sa suvim i ispucalim krajevima za kraj na njih nanesite malo nekog prirodnog ulja. Predlažemo bademovo ili arganovo ulje koje momentalno zaglađuje oštećene krajeve kose.

Idealne frizure za razgovor za posao

Baš kao što postoji neki kodeks oblačenja za poslovne prilike i razgovore za posao, tako postoje i neke frizure koje su idealne za baš takve prilike. Naravno one treba da budu moderne, poslovne i da odaju utisak uredne, odgovorne i samouverene osobe. Izdvojićemo nekoliko takvih frizura i za savremene žene i za muškarce kako biste se što bolje pripremili za sledeći razgovor za posao.

Frizure za dame

Kao što smo vam već napomenuli najvažnije je da vam kosa na razgovoru za posao bude čista i uredna. Prljava i neuredna kosa odaje utisak nesređene, haotične i osobe koja ne vodi računa o sebi. U suštini za ovakve frizure nije vam potrebno mnogo vremena i ne morate žuriti kod frizera, jednostavno ih napravite kod kuće, neposredno pre razgovora za posao.

Niska punđa

Niska punđa je oduvek bila privlačna i podsećala je na pravi moderni biznis look. Inače, ova frizura je zaista jednostavna i sve što vam je za nju potrebno jeste gumica za kosu i nekoliko ukosnica. Kosu zaližite prema pozadi i vežite je gumicom u nizak konjski rep. Nakon toga kosu iz repa omotajte oko gumice i pričvrstite jednostavno ukosnicama. Ne morate birati gumice i ukosnice u nekim živim bojama, već se radije odlučite za neku manje napadnu varijantu. Možete na kraju začiniti stvar nekom elegantnom maramom kojoj ćete prekriti gumicu i ukosnice, a sebi dodati kosmopolitski momenat.

Konjski rep

Konjski rep je vanvremenska frizura za sve prilike pa i za razgovor za posao. Kao i kod punđe birajte niže varijante repa, ako imate kosu srednje dužine, a za dugu kosu slobodno idite na visoki konjski rep. Ulepšajte frizuru modernom trakicom ili turbanom za kosu.

Ravna puštena kosa

Glatka, ravna duga kosa koja ide iza ušiju idealna je poslovna frizura za razgovor za posao. Ona odaje utisak jedne jake i smele dame koja ruši sve pred sobom. Kosu dobro ispravite uz pomoć pegle ili četke za ispravljanje kose, dodajte joj neki sprej za sjaj kose i uživajte u pogledima koji će biti uprti u vas.

Bob frizura

Bob frizura je još jedna moderna frizura koja odlično pristaje prilici kakva vam predstoji. Idealna je za dame sa srednjom i kratkom kosom i zaista je lako održavati sređenom.

Talasi u kosi

Talasi u kosi idealni su kako za letnje, tako i za zimske razgovore za posao. Zimi one odaju utisak tople, iskrene i snažne dame, dok leti daju i pomalo egzotičan izgled. U svakom slučaju dama sa talasima u kosi svakako drži do sebe i to se na razgovoru za posao zaista ceni.

Frizure za muškarce

I muškarcima je važno da na razgovoru za posao ostave dobar utisak. Pored znanja i kvalifikacija za posao za koji konkurišete važan je i taj prvi utisak koji će vaš poslodavac steći na razgovoru za posao. Zato vam nudimo nekoliko frizura koje odaju utisak odgovornog, zrelog i sposobnog muškarca.

Zalizana kosa

Zalizana kosa bila je jedna od najprofesionalnijih frizura sa Wall Street-a iz vremena osamdesetih. Ova frizura vratila se na velika vrata i u godinama ispred nas biće ponovo jedna od najlepših poslovnih muških frizura. Za ovakav izgled potrebno je da vam kosa bude duža. Nakon pranja kose dok je još mokra, jednostavno je zaližite na pozadi češljem i nekim ekstra jakim gelom za kosu ili voskom.

Buzz frizura

Buzz frizura je takođe jedna od boljih opcija frizura za razgovor za posao, naročito za one profesije koje zahtevaju strogu disciplinu. Oštra i kratka kosa daju utisak snažnog i disciplinovanog momka.

Kratko podšišana kosa

Podšišana frizura je jedna moderna i frizura za sve prilike. Ako joj dodate moderan efekat začešljvanja na stranu gornjeg dela kose dobićete pun pogodak.

Ovo je samo nekoliko primera idealnih frizura za razgovor za posao, naravno sa promenom trendova, menjaju se i stilovi frizura, ali ovo su neke od onih uvek modernih frizura koje najbolje prolaze.

Za kraj da ponovimo još jednom, neka vam kosa na razgovoru za posao bude čista, uredna i što je najvažnije neka vama pruža lagodan osećaj. Jer ako se ne osećate dobro u svojoj koži to može negativno uticati i na osobu koja vrši vaš intervju na razgovoru za posao.

