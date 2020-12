Kakve navike ima savremena žena?

Savremena žena je savršena žena koja ruši sve tradicionalne predrasude! Koje su to osobine savršene žene koju muškarci žele otkrivamo u ovom tekstu.

Muškarci žele pored sebe lepe i nezavisne žene, one koje brinu o sebi i koje ambiciozno streme ka svojim ciljevima. Privlače ih jake i samopouzdane žene koje odlično znaju šta žele, a šta ne. Pored sebe žele urednu i doteranu damu koja je oličenje elegancije, stila, harizme i ženstvenosti.

Od žene se očekuje da bude savršena supruga i majka, a u isto vreme i uspešna poslovna žena. Da li moderna žena može da uskladi sve svoje obaveze, a da pritom uvek bude doterana?

Koje su to osobine savremene i ostvarene žene koja ruši sve tradicionalne predrasude? Otkrivamo nekoliko karakterističnih osobina savremenih žena.

Žena u ulozi domaćice i majke

Moderna i uspešna poslovna žena ne sedi skrštenih ruku kod kuće čekajući muža da dođe sa posla. Od moderne žene se ne očekuje da bude samo dobra domaćica i savršena majka. Ona je žena koja je organizovana, disciplinovana i sve moguće probleme rešava u hodu.

Odlazi po decu u vrtić nakon svog radnog vremena i uspešno završava kućne obaveze. Ovo vam možda zvuči kao nemoguća misija, zar ne? Ipak, uz dobru organizaciju i, naravno, uz pomoć modernog muškarca, sve je izvodljivo. Sve je stvar discipline, organizovanosti i vaše želje da napravite balans između poslovnog i privatnog života.

Žena kao uspešna poslovna žena

U poređenju sa ženama nekada, danas ima mnogo žena koje su ambiciozne i samostalne! U odnosu na tradicionalne žene koje su u prošlosti bile zavisne od roditelja ili muža, današnja situacija u odnosu muškarac – žena se mnogo promenila.

Žene sve manje dozvoljavaju da ih muž ograničava u svojim poslovnim poduhvatima. Samopouzdane au i ambiciozne prema svojim životnim ciljevima. Za njih ne postoje prepreke i izgovori, već ulažu sve napore da ispuni svoje snove.

Daju maksimum od sebe i same su odgovorne za svoje pobede, ali i poraze. Konstantno unapređuju svoja znanja, edukuju se i potpuno su predane poslu i karijeri. Odgovorne su, produktivne, entuzijastične, samopouzdane i inteligentne.

Sebe pronalaze kroz posao koji vole i koji ih ispunjava. Kreativne su, uporne i istovremeno tvrdoglave kada žele da ostvare poslovne ciljeve. Preduzetničkog su duha, ne plaše se izazova i neverovatno su uporne dok ne ostvare ono što su zamislile.

Savremena žena brine o svom zdravlju

Moderna žena današnjice odlično za koliko je zdravlje preduslov za svaku drugu sreću i ostvarenost. Čak i ako se čini da nekad za nešto nema vremena – za brigu o zdravlju vremena uvek ima! Savremena žena neguje svoje telo, brine o ličnoj i oralnoj higijeni, odlazi na preventivne ginekološke preglede. Izbalansirana ishrana i redovna fizička aktivnost su na listi njenih prioriteta. Osim toga što neguje svoju kožu i kosu, ona zna da njena lepota dolazi iz zdravog duha i tela. Zbog toga neće zažmuriti na bol u leđima ili stomaku i “sačekati da prođe”.

Naročitu brigu sebi samoj žena posvećuje u trudnoći i menopauzi, kada telo doživljava burne promene i potrebna mu je dodatna nega. Zbog promene nivoa hormona u organizmu žena je sklonija infekcijama, pogotovo u urogenitalnom traktu. No, čak i ako do toga dođe, žena neće ništa prepustiti slučaju. Potražiće pomoć stručnjaka: ginekolog ili urolog u Nišu, Beogradu, Loznici – svejedno gde živi, ženi su danas lako dostupni lekari specijalisti koji joj mogu pomoći da reši svoje zdravstvene probleme.

Savremena žena voli svoju slobodu

Žena koja prati trendove zna koliko je važna sloboda za njen lični razvoj. Ona ima potpunu slobodu da samostalno donosi svoje životne odluke. Niko, osim nje, nema prava da je ograniči u onome što ona želi.

Ona je racionalna i dinamična osoba koja je spremna da se suoči sa svetom. Nije pokorna, ali ima visok moral, poštuje i voli supruga, decu, porodicu i prijatelje. Voli da se druži i putuje. Za nju nije problem da otputuje negde sama i da se prepusti uživanju.

Sloboda je njena potreba da pronađe sebe i otkrije nove stvari koje čine život uzbuljivim i zanimljivim. Ne ustručava se da isproba nešto novo i ludo. Ne interesuje je mišljenje drugih ljudi, jer je svesna svojih vrednosti. Voli i poštuje sebe i ne upoređuje se sa drugima. Za nju nije problem da izađe iz svoje zone komfora. Uživa u životu i zna šta želi i šta joj je potrebno kako bi bila srećna i zadovoljna.

Savremena žena kao oličenje stila i elegancije

Negovana, lepa i doterana žena odaje utisak ženstvenosti, seksipilnosti i atraktivnosti. Svaki moderan muškarac voli takvu ženu, svoju devojku ili suprugu, ceni je i poštuje.

Moderna žena ima savršen osećaj za kombinaciju boja odeće i obuće koje se slažu uz određenu situaciju. Ona prati modu, ali isto tako joj nije problem da kreira svoj stil koji prkosi standardima. Isprobava razne odevne komade, nakit i razne druge aksesoare koji upotpunjuju njen stil i eleganciju.

Ona zna da kratka suknja i dubok dekolte nikako ne pristaju ženi koja drži do sebe. Zna šta joj savršeno pristaje i kako da izgleda zanosno, ženstveno i poželjno bez mnogo otkrivanja.

Koliko je nega važna savremenim ženama?

Hajde da se ne lažemo. Kada je žena sređena i doterana ima mnogo više samopouzdanja i samopoštovanja. Savremene žene kao uspešne poslovne žene moraju da izgledaju ženstveno i doterano. One ne ulažu samo u svoju edukaciju i karijeru, već pažnju posvećuju i svom fizičkom izgledu. Pripadnice lepšeg pola koriste razne tehnike i metode kako bi negovale svoju kožu i izgledale lepo. Zašto

se ne bi počastile nekim tretmanom u kozmetičkom salonu? Na raspolaganju su toliko sjajnih tretmana za negu lica, tela, mezoterapija tela, manikir, pedikir…

Lepota žene nije samo u fizičkom izgledu, već i u njenoj harizmi i stavu. Ipak, da se ne lažemo! Uvek je lepo videti ženu koja drži do sebe, da brine o svom telu i ima prelepu kosu.

Moderna žena neguje i ulaže u svoju kosu

Kosa kao najlepši ukras na ženi simbol je ženstvenosti i lepote. Zdrava kosa puna volumena odaje utisak samouverene i doterane žene za kojom se okreću na ulici. Savremena žena voli i poštuje sebe. Ulaže u svoju karijeru i svoj fizički izgled. Iako sve ovo zvuči savršeno, iza doterane žene krije se mnogo ulaganja i truda. Njena kosa možda nije uvek bila tako savršena da bi oduzimala dah svakog prolaznika.

Možda je bila oštećena, što je problem sa kojim se većina žena susreće. Oštećena kosa može da se oporavi. U to nema sumnje!

Šampon koji pomaže oštećenoj kosi je jedan od načina da kosa ponovo postane zdrava i jaka. Dobar šampon hidrira kosu, jača strukturu dlake i omekšava vlasi. Osim šampona, za dobru negu kose podjednako je važno da se koristi regenerator, serum i maska.

Podjednako je važna i nega lica

Pravilna nega kože lica je izuzetno važna, jer je to jedini način da koža izgleda lepo, zategnuto i jedro. Bubuljice i mitiseri ne dolaze u obzir, jer zna se koliko neuredno lice može izgledati neprijatno. Kada se uz to na koži lica pojave fine linije i prve bore to zna da bude dosta nelagodno iskustvo.

Dame koje brinu o sebi znaju da je potrebno posebno se posvetiti nezi kože lica. I one to svakodnevno čine, bez obzira na poslovne i kućne obaveze. To im ne predstavlja nikakav problem. Zapravo, one uživaju u tome, jer to je trenutak kada pažnju posvećuju samo sebi.

Neke od njih koriste prirodne preparate za lice koji odlično hidriraju kožu i koji su nežni prema njoj. One biraju samo najbolje za svoju kožu, pa im je koža jednostavno savršena.

Koriste serum za hidrataciju, hidratantne kreme, sredstvo za čišćenje lica, kreme za negu kože oko očiju. Tu su i maske koje koži pružaju sjaj, pomažu joj protiv prvih znakova starenja i koriguju nesavršenosti.

Ostale karakteristike savremenih i uspešnih žena

Pored toga što su dobre supruge i uspešne poslovne žene, one se izdvajaju i po drugim osobinama. Evo nekoliko karakteristika:

uravnotežena i stabilna osoba koja savladava sve životne izazove;

redovno trenira i pazi na svoju liniju;

dobro bira boju šminke koje izražavaju njenu lepotu;

društvena je, svi je vole i poštuju, jer je svojim stavom to i zaslužila;

raduje se svojim uspesima, ali i uspesima svojih prijatelja i partnera;

uživa u samoći, jer je sama sebi najbolje društvo;

tolerantna je i poštuje druge.

Da li je lako u današnje vreme biti uspešna poslovna žena i savršena supruga i majka? Naravno da nije, ali je sve stvar discipline i dobre organizovanosti. Važno je uvek biti dosledan sebi, svojim životnim ciljevima i postaviti sebi prioritete.

Savremena žena je pravi borac. Ona prihvata sve životne izazove i nikada ne beži od odgovornosti. Uvek je nasmejana i šali se na svoj račun. Takođe, zna da sve probleme ostavi iza zatvorenih vrata kancelarije i da se maksimalno posveti poslu, a kada dođe kući svojoj porodici i privatnom životu.

Pored sebe želi uspešnog i ambicioznog muškarca koji će je podržavati i poštovati. Nije slučajno kada se kaže da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena.

Ima velike istine u tome. Da li se slažete sa nama?

by Srbijanka Stanković