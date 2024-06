Čišćenje plaže u Sakaru olakšano upotrebom amfibije

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U mesnoj zajednici Sakar počelo je čišćenje i uređenje plaže na Zvorničnom jezeru.

Radove izvodi Javno komunalno preduzeće „Drina“, Mali Zvornik, po nalogu lokalne samouprave, u okviru priprema za manifestaciju „Dani sportsko – rekreativnog turizma – Drina je smisao života“, koja će biti održana od 25. do 27. jula.

Za potrebe ovog posla radnici koriste amfibiju, kombinovano vozilo koje je opština nabavila za održavanje površine jezera urednim.

Prema rečima predsednika opštine, Zorana Jevtića, čišćenje površine vode Zvorničkog jezera od suvišnog rastinja i otpada, uz upotrebu amfibije, znatno je olakšano i biće nastavljeno i nakon akcije na plaži u Sakaru.

On je istakao da je trenutno aktuelna nabavka dodatnih priključnih delova, za unapređenje rada mašine, a da su sredstva za kupovinu obezbeđena iz stranih donacija i iz budžeta opštine.

JKP „Drina“ uslugu čišćenja površine jezera amfibijom, po utvrđenom cenovniku, pružaće i Hidroelektrani „Zvornik“, za uređenje određenih deonica na jezeru, kao i domaćinstvima i ugostiteljskim objektima, koji se nalaze uz obalu, registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti turizma.

Direktor JKP „Drina“, Dragan Krstić, rekao je da ova mašina omogućava košenje rastinja pod vodom i sakupljanje otpada na površini.

Cena rada amfibije po satu je 10.000 dinara, bez uračunatog PDV-a.

Radni zahvat mašine je od 3 do 4 metra.

Amfibija za košenje koristi dve specijalne kose, dužine 3 metra ili 4 metra, a za sakupljanje dve vile, od 3 metra, koje odnose pokošeno rastinje.

Nastojeći da obezbedi bolje uslove za uređenje Zvorničkog jezera, Opština Mali Zvornik kupila je krajem 2022. godine specijalno kombinovano vozilo – amfibiju, namenjenu za održavanje površine jezera i priobalja urednim, za košenje trave i ostalog rastinja i uklanjanje otpada.

Za nabavku vozila iz budžeta lokalne samouprave izdvojeno je 19.194.876 dinara.

Amfibija je predata na korišćenje Javnom komunalnom preduzeću „Drina“, a njena upotreba umnogome će doprineti očuvanju i zaštiti životne sredine i boljim uslovima za razvoj turizma u opštini Mali Zvornik.

