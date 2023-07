Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Zbog radova na vodovodnoj mreži dana 16.07.2023. godine u Ulici Vlade Zečevića, u periodu od 08:00 do 12:00 časova biće obustavljen saobraćaj od ulice

Pop Lukine i Karađorđeve do Žikice Jovanovića.

Deo Ulice Vlade Zečevića će u istom periodu biti bez vodosnabdevanja (od gradske uprave do SDK zgrade).

