Vučić u Ljuboviji: Ne dam da se izvozi 100 posto sirovine! Plate u Loznici bi otišle u nebesa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Ljuboviji razgovara sa onima koji su za i koji su protiv rudnika litijuma.

Predsednik se osvrnuo na temu plata u Loznici.

„Ja sam taj koji je najviše učinio za Loznicu. Korist je za zemlju ogromna za celju zemlju, ne samo za Loznicu. Najveća je korist za Loznicu. Samo u rudniku će raditi ne manje od 900 do 1.000 ljudi, a prosečna plata u Loznici je 657 evra. Ja sam kad je bila 540 evra rekao da niko ne sme da ima manju platu od 900 evra tada, a sada ne sme niko manju od 1.000 evra da ima mesečno. Znate li koliko bi prosek Loznice porastao samo na tome. Hiljadu puta hiljadu evra, plus porezi, to je milion i 600 puta 12 meseci, to je 20 miliona evra. Mi hoćemo ceo lanac, a ovo je osnovni deo“, kazao je Vučić.

Kaže da se već pregovara sa mnogima, a nisu napravljeni još ni predugovori oko fabrike katoda.

„To je najvažnija veza između rudnika i baterija, već razgovaramo sa Korejcima, Japancima i mnogima drugima. Nama dolaze mnogo moćniji direktori. Pričao sam sa Makronom, zainteresovan je Ej-Si-Si Francuski. To je jedna od najvećih fabrika baterija u Evropi. Mi bismo do sada imali više proizvođača automobila“, objasnio je.

„Naža glavna obaveza je izvoz sirovine. Ne dam da se izvozi 100 posto sirovine. Dajem do 12,9 posto. 87,1 posto mora da bude u Srbiji i prerađeno, a ono što ima najveću cenu može da ide napolje“, nastavio je.

Kaže da bi budžet Loznice otišao u nebesa.

