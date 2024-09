Vučić posetio Dom zdravlja u Loznici

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je jutros Dom zdravlja „Dr Milenko Marin“ u Loznici da bi se uverio kako se sprovode besplatni preventivni pregledi u toj ustanovi. Sa predsednikom Vučićem u obilasku je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

– Ono što je važno to su liste čekanja. O tome moramo do kraja septembra napraviti rešenje i da to završavamo. Da kažemo, to je jun ili kraj sledeće godine, više ne postoji ni jedna lista čekanja, ni za šta. Dosta smo trpeli to i svoju nesposobnost, i javašluk i nerad i kombinacije svih da čekaju pomagala da dobije na ovakav ili na onakav način. To mora da se završi – poručio je Vučić Lončaru.

Kako je rekao, malo šta je preostalo još da se uradi u Loznici kada je reč o zdravstvenom sistemu.

– Sad kad završimo ovo, mi više ne znamo šta bismo u Loznici radili, skoro sve je završeno. Samo pogledajte kako izgleda bolnica i razmislite koliko ovakvih imamo u Beogradu – rekao je Vučić u razgovoru sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom.

U svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji danas od osam do 17 časova biće organizovani besplatni preventivni zdravstveni pregledi.

