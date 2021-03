Vučić: Između Šapca i Loznice zaplenjen najveći arsenal oružja

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je večeras da je u rejonu između Šapca i Loznice zaplenjen do sada najveći arsenal ilegalnog naoružanja.

Vučić je, na konferenciji za štampu posle sednice Nacionalnog saveta bezbednosti, ukazao da je juče zaplenjena 21 cev, među kojima najveći deo dugih cevi.

„To su cevi skupe izrade, a ima i snajperskih pušaka i veoma kvalitetnih optičkih nišana”, rekao je on.

Kazao je da BIA radi na rasvetljavanju s kojom kriminalnom grupom je to povezano.

„To je najveći arsenal koji je do sada pronađen. Šabačka policija radi na tome, a sada će centralne vlasti da preuzmu, da se vidi za koje je namere bilo pripremano oružje i ko je sve bio povezan sa njim » ; poručio je Vučić.

Budite informisani, PREUZMITE INFOLO MOBILNU APLIKACIJU.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp