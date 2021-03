Loznica poražena u Dobanovcima (video) futsaleri slavili u Lagatoru

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Posle pet uzastopnih pobeda Loznica je poražena u Dobanovcima od Budućnosti rezultatom 2:0.

Dobanovčani su otpor rivala iz gornjeg dela tabele slomili u drugom poluvremenu i tako upisali četvrtu uzastopnu pobedu (treću u tri prolećna kola). Domaćin je do vođstva stigao sa bele tačke u 47. minutu preko Smiljanića, a sve dileme u 89. minutu razrešio je Papović udvostručivši prednost.

U prvom poluvremenu najbolju priliku za pogodak imao je Stanojlović ali je golman sjajno odbranio njegov udarac.

U sledežem kolu Loznica dočekuje Jagodinu.

Futsaleri Loznice u šest dana odigrali su 3 teška meča i sva tri pobedili. Oni su danas savladali Tisu rezultatom 6:2 ali su do pobede došli veoma teško. Marko Perić 2 gola i Marko Avramović 3 gola, imali su svoj dan u Lagatoru. Loznica je povela golom Perića, gosti su stigli do izjednačenja u drugom delu i uspeli da povedu 2:1 a potom Avramović evro golom poravnjava rezultat. Ne zadugo Krkobabić dovodi Loznicu u vođstvo od 3:2 da bi do kraja dva gola postigao Avramović i jedan Perić.

Tisa se ponovo pokazala kao nezgodan protivnik , međutim ova ekipa Loznice nastavlja da svojim igrama oduševljava Srbiju.

Loznica – Dvorana: Lagator. Igrano bez prisustva gledalaca. Sudije: Aleksandar Jakšić, Bojan Burojević i Strahinja Radović. Strelci: 1:0 Perić u 15, 1:1 Celin u 28, 1:2 Guberinić u 29, 2:2 Avramović u 31, 3:2 Krkobabić u 35, 4:2 Avramović u 37, 5:2 Perić u 39, 6:2 Avramović u 39. minutu. Žuti kartoni: Ćurčić, Čičić (Tisa).

LOZNICA : OBRADOVIĆ, PERIĆ, RAKIĆ, MILOVANOVIĆ, AVRAMOVIĆ, Krkobabić, Ristanović, Rosić, Maksimović, Petrović, Krstić, Andrić.

Igrač utakmice: Marko Avramović (Loznica)

